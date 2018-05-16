Volkswagen остановил производство седана Jetta на ГАЗе
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В России остановлено производство седана Volkswagen Jetta, который вплоть до конца апреля выпускался в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа (принадлежит Олегу Дерипаске). Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджер одной из дилерских компаний Volkswagen и представитель автоконцерна. Это связано со сменой поколений модели, поясняют они. «Новое поколение модели появится в России в 2019 г., на начальном этапе модель будет импортироваться», – сообщил представитель группы. Дилер ожидает начало импорта во второй половине 2019 г. За рубежом новое поколение уже выпускается, но компании еще предстоит решить вопрос с обязательным подключением новинки к системе «ЭРА-Глонасс», поясняет он. Перспективы и возможные сроки локализации нового поколения Jetta представитель автоконцерна не стал комментировать.
Всего за шесть лет (2013–2018 гг.) в России было произведено более 60 000 автомобилей Jetta, представитель группы Volkswagen. Перед уходом модели с конвейера компания создала внушительный склад: по словам представителя, машины будут доступны клиентам в России «минимум до конца 2018 г.». По итогам четырех месяцев 2018 г. в России было продано 1400 Jetta, говорит представитель. Исходя из чего можно предположить, что на складе сейчас находится около 3000 автомобилей этой модели. В основном запасы сформированы под выполнение корпоративных заказов, замечает дилер Volkswagen. Для сравнения: общие продажи легковых Volkswagen в январе – апреле составили 30 199 шт., по данным АЕБ.
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