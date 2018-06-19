Lada Vesta Cross седан: Российский кантри

Как новинка «АвтоВАЗа» с необычным типом кузовом вела себя в горах и на равнинах юга России

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Седан с увеличенным дорожным просветом Lada Vesta Cross не стоит считать кроссовером, несмотря на маркетинговую добавку Cross в названии Lada

Мы отправились на седане Lada Vesta Cross в пробег по городам, принимающим чемпионат мира по футболу: старт в Сочи, ночлег в Ростове-на-Дону и финиш в Волгограде, где мы передали эстафету следующей группе журналистов. Примерно по 600 км в день. Где ж испытывать «Ладу», как не на российских просторах!

Седан с увеличенным дорожным просветом Lada Vesta Cross не стоит считать кроссовером, несмотря на маркетинговую добавку Cross в названии. Кузовом от обычного седана он отличается лишь пластиковым обвесом с псевдозащитой бамперов, которая применялась на высоком универсале Vesta Cross. От него же седану досталась подвеска с огромным клиренсом 203 мм, 122-сильный мотор с 5-ступенчатой ручной коробкой передач и колеса с 17-дюймовыми дисками. Высокая Vesta старается привлечь клиентов хорошей базовой комплектацией: четыре подушки безопасности, подогрев передних сидений, климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, датчики света и дождя, задний парктроник, электростеклоподъемники на всех дверях, круиз-контроль, электропривод и обогрев внешних зеркал и аудиосистема с четырьмя колонками.