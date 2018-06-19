Lada Vesta Cross седан: Российский кантри
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Мы отправились на седане Lada Vesta Cross в пробег по городам, принимающим чемпионат мира по футболу: старт в Сочи, ночлег в Ростове-на-Дону и финиш в Волгограде, где мы передали эстафету следующей группе журналистов. Примерно по 600 км в день. Где ж испытывать «Ладу», как не на российских просторах!
Седан с увеличенным дорожным просветом Lada Vesta Cross не стоит считать кроссовером, несмотря на маркетинговую добавку Cross в названии. Кузовом от обычного седана он отличается лишь пластиковым обвесом с псевдозащитой бамперов, которая применялась на высоком универсале Vesta Cross. От него же седану досталась подвеска с огромным клиренсом 203 мм, 122-сильный мотор с 5-ступенчатой ручной коробкой передач и колеса с 17-дюймовыми дисками. Высокая Vesta старается привлечь клиентов хорошей базовой комплектацией: четыре подушки безопасности, подогрев передних сидений, климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, датчики света и дождя, задний парктроник, электростеклоподъемники на всех дверях, круиз-контроль, электропривод и обогрев внешних зеркал и аудиосистема с четырьмя колонками.
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Технические характеристики
|Тип кузова, число дверей/мест
|седан, 4/5
|Длина/ширина/высота/колёсная база, мм
|4424/1785/1526/2635
|Тип двигателя, число цилиндров, расположение
|бензиновый, I4, впереди поперечно
|Объём двигателя, куб. см
|1774
|Мощность, л.с./об. в мин.
|122/5900
|Максимальный крутящий момент, Нм/об. в мин.
|170/3700
|Коробка передач
|5-ступенчатая ручная
|Привод
|передний
|Снаряженная масса, кг
|1230-1380
|Полная разрешённая масса, кг
|1670
|Максимальная скорость, км/ч
|180
|Разгон до 100 км/ч, с
|10.5
|Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
|7.7
|Объём багажника, л
|480
|Клиренс, мм
|203
|Объём топливного бака, л
|55
|Топливо
|Аи-92
|Стоимость автомобиля (базовой версии), млн руб.
|от 788 900