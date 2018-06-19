Авто / Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4590 от 19.06.2018 под заголовком: Lada Vesta Cross седан: российский кантри

Lada Vesta Cross седан: Российский кантри

Как новинка «АвтоВАЗа» с необычным типом кузовом вела себя в горах и на равнинах юга России
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Мы отправились на седане Lada Vesta Cross в пробег по городам, принимающим чемпионат мира по футболу: старт в Сочи, ночлег в Ростове-на-Дону и финиш в Волгограде, где мы передали эстафету следующей группе журналистов. Примерно по 600 км в день. Где ж испытывать «Ладу», как не на российских просторах!

Седан с увеличенным дорожным просветом Lada Vesta Cross не стоит считать кроссовером, несмотря на маркетинговую добавку Cross в названии. Кузовом от обычного седана он отличается лишь пластиковым обвесом с псевдозащитой бамперов, которая применялась на высоком универсале Vesta Cross. От него же седану досталась подвеска с огромным клиренсом 203 мм, 122-сильный мотор с 5-ступенчатой ручной коробкой передач и колеса с 17-дюймовыми дисками. Высокая Vesta старается привлечь клиентов хорошей базовой комплектацией: четыре подушки безопасности, подогрев передних сидений, климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, датчики света и дождя, задний парктроник, электростеклоподъемники на всех дверях, круиз-контроль, электропривод и обогрев внешних зеркал и аудиосистема с четырьмя колонками.

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Технические характеристики

Тип кузова, число дверей/мест седан, 4/5  
Длина/ширина/высота/колёсная база, мм 4424/1785/1526/2635  
Тип двигателя, число цилиндров, расположение бензиновый, I4, впереди поперечно  
Объём двигателя, куб. см 1774  
Мощность, л.с./об. в мин. 122/5900  
Максимальный крутящий момент, Нм/об. в мин. 170/3700  
Коробка передач 5-ступенчатая ручная  
Привод передний  
Снаряженная масса, кг 1230-1380  
Полная разрешённая масса, кг 1670  
Максимальная скорость, км/ч 180  
Разгон до 100 км/ч, с 10.5  
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 7.7  
Объём багажника, л 480  
Клиренс, мм 203  
Объём топливного бака, л 55  
Топливо Аи-92  
Стоимость автомобиля (базовой версии), млн руб. от 788 900  
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