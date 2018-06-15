Старт продаж Lada Vesta Cross не вызвал ажиотажа
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Продажи псевдокроссовера – седана Lada Vesta Cross стартовали 7 июня. Наплыва покупателей не наблюдается, в отличие от старта продаж предыдущих моделей семейства – седана Vesta осенью 2015 г., универсала Vesta SW и его внедорожной версии Vesta SW Cross осенью 2017 г., рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры трех дилерских компаний. Тогда очереди на новинки достигали трех месяцев. В этот раз машины есть в наличии, говорят они. Представитель «АвтоВАЗа» продажи Vesta Cross комментировать не стал.
Два дилера, по их словам, надеялись, что очереди будут и на Vesta Cross. Седан – один из популярных кузовов в России, а новинка «АвтоВАЗа» имеет увеличенный клиренс (203 мм против 178 мм у обычного седана Vesta), а цена адекватна для рынка, поясняют они. На руку «АвтоВАЗу» был и продолжающийся общий рост автомобильного рынка (по итогам января – мая 2018 г. он увеличился на 20%, продажи Lada – на 23%, по данным АЕБ), и популярность Vesta – семейство лидирует в модельном ряду «АвтоВАЗа», на него приходится почти 20% общих продаж Lada в России.
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