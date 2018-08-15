Как меняется автодилерский бизнес

Статья опубликована в № 4631 от 15.08.2018 под заголовком: «Дженсер» в починке

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Московские салоны «Дженсера» теперь трудно назвать дилерскими – машинами там не торгуют Сергей Бобылев / ТАСС

Как выяснили «Ведомости», автодилер «Дженсер» перестал быть официальным продавцом новых автомобилей в Москве. Сейчас, по словам сотрудника колл-центра «Дженсера», компания проводит только сервисное обслуживание и перестала быть официальным дилером какой-либо марки в Москве.

Контракты с ГК «Дженсер» разорвали BMW, Ford, Hyundai, Infiniti, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Volkswagen, сообщили их представители. Центров «Дженсера» нет на сайтах Cadillac и Chevrolet, представитель General Motors в России не ответил на запрос.