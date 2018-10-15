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«Ростех» и Renault соберут все 100% акций «АвтоВАЗа» Максим Стулов / Ведомости

Совместное предприятие Renault и «Ростеха» – нидерландская Alliance Rostec Auto B.V. – объявила о принудительном выкупе долей миноритариев «АвтоВАЗа». Сейчас у партнеров 96,6% автоконцерна. За обыкновенные акции СП заплатит по 12,4 руб., привилегированные – 12,2 руб.

На этих же условиях СП покупало бумаги автоконцерна в ходе обязательной оферты, завершившейся в сентябре, напоминает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Выкуп оставшихся акций обойдется партнерам в 4,6 млрд руб., подсчитал он.

Конкретные даты завершения выкупа не определены, но торги акциями «АвтоВАЗа» на Московской бирже будут приостановлены в течение октября, говорит представитель «Ростеха».

Сентябрьскую оферту «АвтоВАЗ» объявлял, так как его доля превысила 75%. По ее итогам Renault и «Ростех» собрали уже 96,6%. По закону «Об акционерных обществах» владелец более 95% акций может принудительно выкупить доли оставшихся акционеров. Последние, впрочем, тоже имеют право требовать выкупа их долей.