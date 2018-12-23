Mercedes-Benz A200: машина для тревожных родителей

Машина пока не идеально говорит по-русски, зато великолепно и с комфортом умеет возить своих пассажиров

Mercedes-Benz, начиная с A-Klasse, строит собственную цифровую экосистему, резонно полагая, что она становится ключевым элементом формирования и удержания аудитории бренда Андрей Гордеев / Ведомости

Споры о том, какого пола Mercedes-Benz – мужского или женского, можно заканчивать: она женщина. Голосовая помощница новых Mercedes-Benz (впервые появилась на А-Klasse и только что на GLE) оживает при обращении «привет, Мерседес!». Не обижает ее и фамильярное «эй, Мерседес!». При этом у Мерседес очень высокая самооценка – на вопрос, как дела, она отвечает: «По-моему, я отлично справляюсь».

Но чтобы познакомиться с Мерседес и узнать, на что способен A-Klasse c русифицированной мультимедийной системой MBUX (Mercedes-Benz User Experience), понадобится AppStore. Там надо скачать приложение Mercedes me и зарегистрировать в нем автомобиль. Причем в AppStore приложение расположено в категории «образ жизни».

Да-да, Mercedes-Benz строит собственную экосистему, так что в недалеком будущем для миллионов поклонников марки появятся крючки посильнее, чем универсальный подрулевой переключатель плюс подрулевой селектор АКПП, к которым очень быстро привыкаешь и потом с трудом возвращаешься к иным эргономическим решениям. В сегодняшнем мире именно экосистемы становятся ключевым элементом формирования и удержания аудитории бренда. Что прекрасно иллюстрирует Apple – одна из самых дорогих компаний мира, которую фондовый рынок оценивает так высоко в том числе из-за огромной аудитории преданных клиентов.

Четвертое поколение Mercedes-Benz A-Klasse было представлено в феврале, но русификация MBUX и ее тестирование заняли без малого год. Система умеет уже немало (или еще немного – смотря с какими мерками подходить). Владелец A-class может дать разрешение на подключение к автомобилю до 20 мобильных устройств, и на каждом через Mercedes me можно видеть текущее техническое состояние машины: пробег, запас топлива, уровень масла и проч. Можно дистанционно заблокировать или разблокировать автомобиль. Когда придет время менять масло или колодки, Мерседес сообщит об этом своему владельцу, а если тот по каким-либо причинам проигнорирует сообщение, свяжется с сервисом, выбранным владельцем. И главное, Mercedes me всегда показывает карту с точкой, где в настоящий момент находится автомобиль. Для ревнивых супругов это может стать проблемой, а вот для тревожных родителей, изводящих себя мыслями, куда пропало их чадо, – решением. Теоретически MBUX может выполнять даже функции противоугонной системы, но предполагается, что злоумышленники научатся ее глушить, и потому производитель рекомендует устанавливать спутниковую противоугонную систему.

Знакомство

«Привет, Мерседес!» – сказала я, впервые сев в машину. «Чем могу помочь?» – отозвалась машина. Я задумалась. «Включи обогрев для сиденья», – неуверенно попросила я. «Включаю обогрев для левого сиденья», – согласилась Мерседес. Надо признать, что сначала A200 показалась мне очень тесной, хотя я достаточно хрупкого телосложения и езжу на компактном автомобиле. В оправдание Mercedes могу сказать, что на спортивное сиденье я плюхнулась в огромном пуховике и шапке и оно не было под меня отрегулировано. Без верхней одежды зимой в машине я никогда не ездила, но тут решила рискнуть. И А200 не подвела: впоследствии я всегда садилась в машину, сняв пуховик, но никогда не мерзла – салон прогревался очень быстро.

Мультимедийная система A-класса оборудована двумя дисплеями с диагональю 10,25 дюйма, которые объединены в единый блок с небольшим разделительным сектором: один экран расположен в центре, другой – за рулевым колесом. MBUX позволяет регулировать множество опций и функций автомобиля – от настроек режимов двигателя, трансмиссии, подвески до выбора цвета контурной подсветки салона и радиостанции. Управлять настройками можно как на сенсорном экране, так и с помощью тачпада на центральном тоннеле или сенсорных кнопок на руле: интуитивно все понятно, и привыкаешь довольно быстро. Комбинации приборов на обоих экранах можно менять, кажется, бесконечно – например, вместо тахометра вывести навигатор, а вместо спидометра – музыкальный проигрыватель.

Трудности перевода

Мерседес легко понимает данные адресной книги синхронизированного смартфона и безошибочно набирает номера произнесенных вслух контактов – причем записанных как кириллицей, так и латиницей. Трудности перевода возникли, когда я решила поменять цвет подсветки: она у А-Klasse аж на 64 тона, в том числе подсвечиваются вентиляционные отверстия. При регулировании температуры салона они меняют цвет – на синий при понижении температуры, на красный – при повышении. «Эй, Мерседес! Поменяй цвет подсветки!» – прошу я. «Чем могу вам помочь?» – удивилась машина. «Подсветка салона, синий» – попробовала я. «Могу я чем-то помочь?» – проигнорировала Мерседес. «Цвет подсветки красный», – я решила не сдаваться. «Желтый – нет, синий – нет, но мне нравятся все цвета», – ответила машина. Разгадка нашлась позже: нужно было попросить Мерседес «поменять комфортную подсветку салона» – это словосочетание, которому ее научили маркетологи, Мерседес знает. А в тот раз я решила больше не спорить и поменять подсветку вручную. Зато мы поговорили о погоде – Мерседес рассказала, что ожидается снег и -3. Когда я попросила включить обогрев салона, она не ответила. «Мне холодно», – говорю. Молчит. «Температура – 23», – вновь попыталась я. «В 23.00 ожидается температура -3», – отозвалась Мерседес. На том и закончили разговоры о погоде.

Без возражений!

Муж разместился на спортивном сиденье с видимым удовольствием, внимательно осмотрев все кнопки, изучив функции на экранах, и надолго погрузился в настройки музыки. Аудиосистема в автомобиле, согласились мы, прекрасная, как и шумоизоляция.

Трехлетняя дочка, узнавшая, что у нас несколько дней будет говорящая машина, подошла к ней любопытством: «Это она? Красивая. А когда она начнет разговаривать?» Мы пояснили, что машина отзывается на «привет, Мерседес!». Примерно половину дороги к бабушке дочь пыталась привлечь внимание машины словами «пивет, Меседес», но так и осталась незамеченной. Это ее нисколько не огорчило, она с удовольствием слушала музыку, смотрела на подсветку и в конце концов уснула, убаюканная плавным ходом. Семьей в три человека мы разместились достаточно комфортно, хотя, конечно, семейной машину не назовешь.

Зато ее можно назвать молодежной. Отвезя дочку к бабушке, мы решили покататься для души и поехали с друзьями в Звенигород по вечернему пустому Новорижскому шоссе. На дороге А200 реагировала на любое мое движение – было ощущение, что она точно знала, как именно я хочу ехать и куда перестраиваться. По Москве мы ехали в режиме «эко», А-Klasse немного лениво разгонялась со светофоров. Но в режиме «спорт» на шоссе заметно оживилась. Ускорялась очень быстро, но при этом совсем не резко, плавно перестраивалась и входила в повороты. Скорость в салоне не чувствуется совершенно, друзья были очень удивлены, увидев, что время прибытия по изначальным расчетам навигатора мы обогнали на 15 мин. Кстати, навигатор тоже включается голосовой командой, его можно вывести на любой из двух дисплеев, трафик он показывает в режиме реального времени и с учетом пробок.

Правда, в этой поездке нам пришлось ввести новое правило – марку машины называть нельзя, если только ты не хочешь у нее что-то попросить: Мерседес, подслушивавшая наши разговоры, всегда реагировала на свое имя, даже если мы в этот момент просто сравнивали Mercedes-Benz с другими машинами или обсуждали ее технические характеристики. В один из таких моментов Мерседес оживленно включилась в дискуссию: «Могу я вам помочь?» «Нет», – говорю я. «Чем я могу вам помочь?» – настаивала помощница. «Ничем», – терпеливо отвечаю я. «Могу я вам чем-то помочь?» – продолжила Мерседес. «Не отвечай ей ничего, – тихонько попросил муж. – Она просто не терпит отказов».

Пока, Мерседес

На обратном пути пошел снег. Дорога стала очень заснеженной и скользкой, возвращались мы в режиме «комфорт» со скоростью 40–60 км/ч. Ехать быстрее я боялась, хотя А200 была готова – уверенно перестраивалась без малейшего намека на занос, несмотря на сантиметровый слой подмерзшего снега на дороге.

Немного занесло нас уже на въезде во двор дома, при этом Мерседес включила предупредительный сигнал, активировала камеру заднего вида (она выдвижная и всегда чистая вне зависимости от погодных условий) и показала данные датчиков парковки о том, что со всех сторон свободно и угрозы столкновения нет.

Кстати, датчики парковки для меня оказались невероятно удобной опцией. Во-первых, благодаря им можно было включить поиск парковочных мест. Не то чтобы я их не видела, но машина была для меня новой, ее габариты тоже, поэтому оценить размер парковочного места с ходу удавалось не всегда. Хотя и верить Мерседес на слово не стоило – зачастую она показывала парковочные места перед въездом в подъезд, на тротуарах или даже в полосе движения. Так что, как говорится, доверяй, но проверяй. При параллельной парковке и заезде в бокс зеркала немного поворачивались во время остановок, чтобы предоставить максимальный угол обзора, а на экран выводилась информация с датчиков со всех сторон машины. Для меня эти функции оказались незаменимыми, парковка – легкой и удобной даже с непривычки.

Расход топлива более чем порадовал: при всевозможных пробках, которые я собрала, расход составил 8,1 л на 100 км при средней скорости 24 км/ч (за предыдущие 2500 км – 9,1 л при 24 км/ч).

Жаль, что я так и не успела попрощаться с Мерседес, – очень уж торопилась. Интересно, что бы она ответила мне на «пока, Мерседес»?

В тест-драйве принимал участие Александр Губский