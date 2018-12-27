Статья опубликована в № 4726 от 27.12.2018 под заголовком: Lada дорожает быстрее НДС
Автомобили Lada с января станут дороже на 2,5–3% из-за роста НДС
По этой же причине планируют повысить цены и другие автоконцерны
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
«АвтоВАЗ» с 1 января 2019 г. увеличит рекомендованные розничные цены на все свои модели
Андрей Гордеев / Ведомости
«АвтоВАЗ» с 1 января 2019 г. увеличит рекомендованные розничные цены на все свои модели, рассказали топ-менеджеры двух дилерских компаний. В среднем машины подорожают на 3%, уточняет один из собеседников.
Представитель «АвтоВАЗа» сказал, что Lada планирует «небольшое увеличение цен на все модели» с 1 января 2019 г., главным образом из-за увеличения в январе ставки НДС с 18 до 20%. По его словам, корректировка цен на автомобили Lada нового модельного года «будет минимально возможной и ниже, чем у основных конкурентов»: «Это обеспечит сохранение привлекательных цен на весь модельный ряд марки».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}