Автомобили Lada с января станут дороже на 2,5–3% из-за роста НДС

По этой же причине планируют повысить цены и другие автоконцерны

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«АвтоВАЗ» с 1 января 2019 г. увеличит рекомендованные розничные цены на все свои модели Андрей Гордеев / Ведомости

«АвтоВАЗ» с 1 января 2019 г. увеличит рекомендованные розничные цены на все свои модели, рассказали топ-менеджеры двух дилерских компаний. В среднем машины подорожают на 3%, уточняет один из собеседников.

Представитель «АвтоВАЗа» сказал, что Lada планирует «небольшое увеличение цен на все модели» с 1 января 2019 г., главным образом из-за увеличения в январе ставки НДС с 18 до 20%. По его словам, корректировка цен на автомобили Lada нового модельного года «будет минимально возможной и ниже, чем у основных конкурентов»: «Это обеспечит сохранение привлекательных цен на весь модельный ряд марки».