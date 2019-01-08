Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Автомобили подорожали до рекорда
Россияне потратили в 2018 году на новые автомобили рекордные 2,38 трлн рублей
За пять лет цены на них выросли в 1,5 раза, а продажи упали на треть
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Цены на автомобили в последние годы росли, прежде всего, из-за ослабления рубля, считает «Автостат»
Евгений Разумный / Ведомости
В 2018 г. в России было продано новых легковых автомобилей на 2,38 трлн руб. – более чем на 20% больше, чем годом ранее. Такова предварительная оценка «Автостата». Это новый рекорд, отмечает аналитическое агентство. Предыдущий – 2,37 трлн руб. – был установлен в 2013 г. Для сравнения: в 2012 г., когда в России было продано больше всего легковых автомобилей (2,76 млн шт. против ожидаемых 1,6–1,7 млн шт. в 2018-м), емкость рынка составляла 2,34 трлн руб.
Новый рекорд «Автостат» связывает с ростом средневзвешенной цены. По его данным, за последние пять лет (с начала 2014 г.) она выросла на 57%. При этом продажи машин в штуках за этот период упали на 36% с учетом восстановительного роста в 2017–2018 гг.
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