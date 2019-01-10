«АвтоВАЗ» получил рекордную долю на российском рынке
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Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос в 2018 г. на 13% до 1,8 млн машин. Об этом в четверг, 10 января, сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Ян Птачек. Продажи крупнейшего российского автоконцерна росли чуть быстрее рынка и в итоге выросли на 16% до 360 204 автомобилей Lada. Это позволило марке увеличить свою долю на рынке на 0,5% до 20%, что стало рекордом за последние 7 лет, подчеркнул Птачек.
Рыночная доля «АвтоВАЗа» растет четыре года подряд. Для сравнения: в 2014 г. она составляла 15,5%. Доля растет прежде всего за счет обновления модельного ряда Lada и развития дилерский сети, объясняет Птачек. В прошлом году компания открыла 16 новых дилерских центров, при этом их общее число сократилось с 300 до 288.
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