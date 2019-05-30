Nissan Qashqai: Диалоги на русском

Кроме Nissan Qashqai система «Яндекс.Авто» будет устанавливаться на конвейере в 2 млн машин марок Renault, Nissan и Lada Nissan

«Привет! Сейчас +19, ясно, на дорогах 1 балл». Так меня целую неделю приветствовал Nissan Qashqai с системой «Яндекс.Авто». Она устанавливается на Qashqai (и Nissan X-Trail) c 2018 г., а в мае этого года Nissan и два других участника международного альянса – Renault и «АвтоВАЗ» – объявили, что заключили с «Яндексом» контракт на 2 млн систем, которые будут устанавливаться в различные автомобили трех марок. То есть «Яндекс.Авто» уже востребован российскими автомобилистами. Мы решили проверить, как уживается российский софт с японским автомобилем.

Поговори со мной

Система «Яндекса» автоматически запускается при включении двигателя автомобиля. Правда, запуск растягивается на несколько томительных секунд – кажется, на производительности процессора сэкономили. В системе есть несколько приложений «Яндекса» – «Браузер», «Карты», «Музыка», «Погода» и др. Интегрированный 4G-модем позволяет в режиме реального времени сообщать водителю о пробках и погоде. На заводе в модем устанавливают сим-карту МТС с лимитом трафика 2 Гбайт. После того как они закончатся, владелец должен оплачивать симку сам по номеру телефона. При желании можно сменить оператора, но для этого нужно ехать в сервис – чтобы поменять сим-карту, придется снимать систему.

8-дюймовый мультимедийный экран можно разделить на две части и выводить на каждую из них нужное приложение. Управлять системой можно с сенсорного экрана или просто разговаривать с ней, выбрав «Голосовой поиск» на сенсорном экране или активировав систему командой «Слушай, «Яндекс»!». К сожалению, «Яндекс» оказался не очень послушным. Система иногда реагировала на приветствие с первого раза, а иногда не включалась и с четвертого. Систему можно попросить проложить маршрут до места назначения, включить радио, узнать курсы валют или найти какую-то информацию в интернете. Например, на вопрос «Как зовут Медведева?» «Яндекс» ответил: «Дмитрий Анатольевич Медведев, по данным русской «Википедии», российский государственный и политический деятель. Председатель правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 г.».

Неожиданное признание

Иногда «Яндекс» старался блеснуть знаниями, когда его просили всего лишь проложить маршрут. В попытке найти торговый центр «Аэробус» он выдал информацию о концерне Airbus (также ссылаясь на русскую «Википедию»). И наоборот, на вопрос «Есть ли жизнь после смерти?» «Яндекс» неожиданно ответил: «Сейчас поищу» – и, судя по ответу, нашел ее где-то в районе ул. Фрунзе в одном подмосковном городе (и предложил проложить до нее маршрут). Когда я попросила включить Bluetooth, «Яндекс» ответил: «Программист Алексей обещал мне это запрограммировать, но он мне много чего обещал». На просьбу позвонить маме система также честно ответила, что пока так не умеет. После же того, как я вручную включила Bluetooth, на сенсорном экране телефон легко синхронизировался с «Яндекс.Авто», на экране автомобиля стали доступны последние вызовы и можно было проигрывать мультимедиа с телефона.

Помимо тачскрина на центральной консоли в Qashqai есть небольшой экран между спидометром и тахометром, который управляется кнопками на руле: на него можно вывести данные о расходе топлива, суточный пробег, давление в шинах, медиапроигрыватель или указания навигатора. Подсказки навигатора там читались очень удобно – «Яндекс» своевременно предупреждал обо всех поворотах, дорожных работах, ДТП и скоростных ограничениях. Даже если не прокладывать маршрут, система выдавала звуковые предупреждения об авариях и дорожных работах и о превышении скорости. Это тоже полезно, но быстро обнаружился минус – для оповещений используются штатные динамики, звук в которых полностью глушится с левой стороны для выдачи дорожной информации. Поскольку в городе часто происходят ДТП и много мест, где идут дорожные работы, слушать радио или музыку в таком режиме оказалось просто невозможно – она все время прерывалась. В итоге голосовые оповещения я отключила.

Кроссовер с ленцой

Выпускающийся с 2013 г. Qashqai второго поколения после прошлогоднего рестайлинга заметно похорошел и стал выглядеть более спортивным: новые фары, крупная V-образная решетка радиатора и рельефный капот. Кажется, что он вот-вот сорвется с места и обгонит всех на дороге. Но ощущение оказалось обманчивым: автомобиль с 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 144 л. с. и вариатором ускоряться с места не спешит. Он плавно и задумчиво разгоняется, заметно ускоряясь лишь при раскрутке двигателя до 4500 об./мин. Впрочем, коллега, тестировавший Qashqai одновременно со мной, с оценкой не согласился, назвав ускорение адекватным для 144-сильного двигателя.

Кроссоверу обновили не только внешний вид, но и ходовые качества – теперь Qashqai стал более мягким и тихим. Несмотря на то что я практически никогда не езжу в автомобилях как пассажирка – меня быстро укачивает, – в Qashqai мне было комфортно ехать не только на переднем, но и на заднем пассажирском сиденье. Qashqai оказался очень вместительным для своих габаритов: на заднем сиденье помимо детского кресла с комфортом разместились еще двое взрослых, а в багажник поместилось несколько сумок и рюкзаков.

Всю неделю я не выключала полный привод – так автомобиль казался гораздо более маневренным и отзывчивым. На умеренном бездорожье не чувствовались ни кочки, ни мелкие ямы. Правда, на поворотах Qashqai заметно кренился, на извилистых дорогах приходилось значительно сбрасывать скорость. Парковаться на кроссовере было очень удобно благодаря парктроникам и камере заднего вида, изображение с которой выводится на мультимедийный экран «Яндекс.Авто».

Для меня Qashqai оказался очень удобным – отличный обзор, много места в салоне, современная мультимедийная система. Это хороший семейный автомобиль, на котором и по трассе, и по бездорожью ехать оказалось очень комфортно. В то же время мне не хватило отзывчивости мотора при разгоне – автомобиль показался немного «ленивым», как и его мультимедийная система «Яндекс.Авто».

В тесте принимал участие Александр Губский