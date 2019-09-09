Беспилотники «Яндекса» проехали 1 млн км

Максим Стулов / Ведомости

Беспилотные автомобили «Яндекса» проехали 1 млн км по дорогам России, США и Израиля, сообщила компания. Основную часть этого пробега машины прошли по дорогам общего пользования, в условиях реального трафика, самую большую часть – в Москве, уточнил руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук. «Первый миллион километров подтвердил, что технология работает и применима в условиях реального городского трафика», – сказал он.

Компания проводит тестирование на дорогах общего пользования с начала 2018 г. Тестирование ведется вне зависимости от времени суток и ситуации на дорогах. С ростом автопарка увеличивается пройденное беспилотниками расстояние: за 2018 г. машины проехали 75 000 км, в августе 2019 г. такое расстояние они проезжали за неделю. Сейчас за один день автомобили под управлением компьютерной программы проезжают суммарно 15 000 км. Пробег одного из самых старых автомобилей парка – «Бернарда» (компания называет тестовые машины именами персонажей сериала «Мир Дикого Запада») – больше 76 000 км.

Компания собирается увеличить тестовый автопарк, чтобы он мог проезжать 1 млн км в неделю. Сейчас в тестовом флоте компании более 50 машин, до конца года компания собиралась довести их число до 100, затем до 1000. «Это позволит нам осваивать больше дорожных сценариев, совершенствовать текущие алгоритмы, учиться действовать в новых редких ситуациях и таким образом развивать технологию еще быстрее», – говорит Полищук.

Размеры тестового флота и его пробег является ключевым показателем в соревновании по разработке беспилотников: чем больше пробег, тем больше накопленных данных для написания алгоритмов, тем больше умеет и понимает управляющая автомобилем программа. Waymo, подразделение разработки беспилотных автомобилей Google, располагает 600 оборудованными для беспилотного передвижения Chrysler Pacifica Hybrid, говорил в июле 2018 г. гендиректор компании Джон Крафчик. В середине прошлого года суммарный пробег беспилотных машин Waymo (проводит испытания с 2009 г.) превысил 8 млн миль (12,87 млн км), а тестовый флот проезжал 25 000 миль в сутки (40 234 км), т. е. к концу лета 2019 г. суммарный тестовый пробег мог достигнуть 29 млн км.

Cruise Automation, подразделение разработки беспилотных автомобилей General Motors в начале этого года отчиталось регуляторам о пробеге 447 000 миль (719 377 км) за 2018 г. против 131 000 миль годом ранее. Подразделение Uber, Advanced Technologies Group (ATG), заявляло о преодолении отметки в 2 млн миль еще в 2017 г., но компания останавливала тестирование беспилотников на 10 месяцев в прошлом году после аварии, в которой погибла пешеход. Тестовый парк самоуправляющихся машин ATG состоит примерно из 250 автомобилей.