Kia Soul GT Line: Игрушка заводная

Kia Soul GT Line едет азартно и точно, при этом не страдает избыточной жесткостью «заряженных» версий: подвеска плотная, но автомобиль не скачет как мячик и не впадает в панику на неровностях Kia Motors

К нестандартной внешности Kia Soul на дорогах уже привыкли, но нарядный спортивный макияж версии GT Line вернул модели былую экстравагантность. Малыш стал суров и пижонист: в подражание Mini Cooper надвинул на крышу красную кепку, оскалился хищным передним бампером с огромной, как у Audi, радиаторной решеткой и обзавелся грозным сдвоенным глушителем, сразу намекающим, что красный шильдик GT Line на корме – не просто для красоты.

Но все-таки не GT. Добавка Line – хорошая шутка маркетологов: «подрасту – стану «гран туризмо». Тем не менее 1,63 млн руб. просят не только за модный обвес, красные зеркала и 18-дюймовые колеса: маленький Kia удивляет больше не формой, а содержанием.

Хотя не такой уж и маленький. Во всяком случае, внутри он больше, чем снаружи. Вольготно и спереди, и сзади. Объяснение фокуса – в багажнике, за счет которого и выгадали простор в салоне. Правда, под полом багажника все же умещается докатка, но вот о том, чтобы, не складывая спинки задних сидений, перевезти в автомобиле, например, комплект зимних шин, можно даже не мечтать. Или груз, или пассажиры. Но при выборе Soul GT Line утилитарность – не главное.

Недавно на нашем тесте побывал компактный купе-кроссовер Renault Arkana, претендующий на революцию в бюджетном сегменте: облик и оснащение, как у автомобилей классом выше, 150 л. с., полный привод, цена топовой версии – 1,5 млн руб. Но Kia Soul GT Line, по сути, выступает в той же категории сравнительно доступных автомобилей для тех, кто хочет выделиться из потока. И будь наш тест сравнительным, корейский кроссовер побил бы конкурента по всем статьям.

Начиная с интерьера: в отличие от гулкого пластика и дешевого кожзаменителя в Arkana тут все добротно, солидно и без следов экономии – пластик не хуже фольксвагеновского, а превосходная шумоизоляция оправдывает установку серьезной акустики Harman Kardon (в то время как в Arkana не менее серьезная Bose звучит как балалайка).

Занятно, что снаружи Soul квадратен, а изнутри скорее округл: симметричными колесиками оборудованы панели мультимедийной системы, климат-контроля и блоки управления вспомогательными функциями на руле. Сам руль, однако, кругл не вполне, а по-спортивному обрезан снизу. На заводной характер намекает и ярко-красная прострочка боковин сидений, руля и рычага 7-ступенчатой роботизированной коробки передач.

По оснащению Soul GT Line тоже не беден. Тут нет камер по кругу, как у Arkana, но задняя дает весьма приличную картинку и не забрызгивается в слякоть. Есть обогрев лобового стекла и руля, есть удобная полочка для беспроводной зарядки смартфона, который соединяется с мультимедийной системой Kia через Bluetooth. А если говорить о безопасности, то этот Soul умеет, например, сам тормозить при выезде задом с парковки, когда замечает движение в поперечном направлении. Система контроля слепых зон – само собой. Возможно, скоро все эти опции станут такими же базовыми, как ABS и система стабилизации, но пока они привычны в автомобилях другого класса.

А вот то, что привод у самой мощной версии Kia Soul только передний, – жаль. На мокрой дороге под полным газом колеса срываются в пробуксовку, давая понять, что 200 л. с. для этой машины даже многовато. Хотя нет, в самый раз! 1,6-литровый турбомотор поразительно тих на холостых (еще раз отметим отличную шумоизоляцию), слегка задумчив на малых оборотах, что не очень удобно при обгонах-перестроениях в плотном потоке, но когда раскручивается до 4000–5000 об/мин, Soul GT Line – пуля.

По данным производителя, разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с. Верю! Задержки в начале хода педали газа отчасти лечатся режимом Sport, который тут почему-то активируется двумя способами – кнопкой меню Drive Mode рядом с рычагом коробки передач и самим рычагом, если сдвинуть его влево из положения D. А грозный с виду выхлоп настроен забавно – Soul GT Line звучит как игрушечная машинка: вжж-вжж-вжж!

Приятно удивила управляемость: кто бы подумал, что эту машинку с высоким центром тяжести и дорожным просветом в 170 мм (на 10 мм ниже стандартной версии Soul) захочется проверить на горном серпантине (но в Подмосковье серпантинов нет – пришлось погонять по пустынным дорожкам Лосиного острова). Soul GT Line едет азартно и точно. А с другой стороны, не страдает избыточной жесткостью «заряженных» версий: подвеска плотная, но автомобиль не скачет как мячик и не впадает в панику на неровностях – инженеры нашли отличный баланс управляемости и комфорта. Можно посетовать на немного искусственное усилие на руле, но это как ворчать, что аналоговое-то звучание было получше цифрового – в конце концов, мы ведь когда-нибудь забудем, как рулились автомобили с гидроусилителем.

Кстати, про цифровое звучание. Музыка в GT Line оказалась выше всяких ожиданий: подключенный к медиасистеме iPhone выбирал треки случайным образом, и акустика Harman Kardon позволяла расслышать в каждом все нюансы – и четкие туше Гленна Гульда в прелюдиях Баха, и сочную ритм-секцию Red Hot Chili Peppers, и протяженные электронные ландшафты пинкфлойдовской «Обратной стороны Луны» с парящим в высоте саксофоном.

В итоге выяснилось, что Kia Soul GT Line не сразу, но вызывает привыкание. Сначала думаешь: хм, неплохо, неплохо. Покатавшись пару дней, входишь во вкус: и сделано классно, и едет интересно. А под конец уже совсем не хочешь расставаться с этой игрушкой – она как машинка из детства, только настоящая.