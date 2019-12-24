Автомобили Lada с нового года подорожают в среднем на 2%

Например, седан самого продаваемого в России семейства автомобилей – Granta – будет стоить от 455 900 руб., подорожав на 2,5%, или на 11 000 руб. Седан Vesta в базовой комплектации подорожает на 3,8% до 629 900 руб. (плюс 23 000 руб.), высокий хетчбэк Xray – на 0,8% до 619 900 руб. (плюс 5000 руб.), трехдверный внедорожник Lada 4x4 – на 2,9% до 538 900 руб. (плюс 15 000 руб.). Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии на 1,5% до 1 042 900 руб. (плюс 15 000 руб.).