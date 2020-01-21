Дилеры Renault в России столкнулись с дефицитом Duster

Российские дилеры Renault испытывают дефицит самой популярной на местном рынке модели французской марки – кроссовера Duster, рассказали «Ведомостям» менеджеры двух дилеров марки: в автосалонах почти не осталось ходовых версий этой модели. Автомобили Duster, выпущенные в 2019 г. (на них приходятся почти все запасы дилеров, машины 2020 года выпуска только начали отгружать), будут распроданы к началу февраля, прогнозируют дилеры. Стандартные запасы – на уровне 1,5–2-месячных продаж. Причина дефицита Duster в том, что Renault не рассчитала спрос на модель и произвела меньше, чем надо, поясняют дилеры, с учетом планов производства завода «Renault Россия» дефицит будет устранен в марте.