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Mercedes-AMG GLE 63S и GLS 63: пламенное сердце

Самые мощные версии больших кроссоверов Mercedes-AMG показали свои возможности на дорогах Калифорнии
Вадим Овсянкин
Летя по горным серпантинам на ярко-синем Mercedes-AMG GLE 63S в сторону побережья Малибу, я готов петь от восторга /Mersedes AG

На прошлогоднем автосалоне в Лос-Анджелесе AMG-версии кроссоверов GLE и GLS были главными премьерами на стенде Mercedes-Benz. Тогда они меня особо не удивили: раздутые бамперы, хищная решетка радиатора с хромированным частоколом, ребристый пухлый капот, задний диффузор, огромные колеса. Машины показались мне похожими на раздавшихся после выхода в тираж спортсменов: мышцы еще крепкие, но их фактура уже едва видна под нарастающим жирком.

Теперь же, летя по горным серпантинам на ярко-синем Mercedes-AMG GLE 63S в сторону побережья Малибу, я готов петь от восторга. В автомобиле активирован сумасшедший режим Race (такой есть только в версиях S) и отключена система стабилизации. Две с половиной тонны массы кроссовера едва удерживаются в поворотах широченными покрышками Michelin (285/40 ZR22 впереди и 325/35 ZR22 сзади). Местами и они бы нас не удержали, не имей наш синий рейсер такого превосходного шасси.

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