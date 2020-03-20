Mercedes-AMG GLE 63S и GLS 63: пламенное сердце

Теперь же, летя по горным серпантинам на ярко-синем Mercedes-AMG GLE 63S в сторону побережья Малибу, я готов петь от восторга. В автомобиле активирован сумасшедший режим Race (такой есть только в версиях S) и отключена система стабилизации. Две с половиной тонны массы кроссовера едва удерживаются в поворотах широченными покрышками Michelin (285/40 ZR22 впереди и 325/35 ZR22 сзади). Местами и они бы нас не удержали, не имей наш синий рейсер такого превосходного шасси.