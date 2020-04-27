BMW в России переводит продажи автомобилей в онлайн

При необходимости можно дистанционно отправить заявку на кредит или провести оценку trade-in. Затем покупатель вносит предоплату или полностью оплачивает покупку, – это зависит от условий дилера. Возможна оплата банковской картой или через сервисы Apple Pay и Google Pay. «Оплатить по реквизитам возможно, если данную опцию предоставляет дилер. Если оплата производится онлайн по ссылке картой или Apple Pay/Google Pay, то комиссии для клиента нет, она ложится на продавца. Если оплата по реквизитам через банковский перевод – то, при возникновении комиссии, она ложится на клиента. Размер комиссии определяется банком», – сообщил представитель компании. После оплаты дилер связывается с покупателем, чтобы обсудить детали доставки, если он предоставляет такую услугу.