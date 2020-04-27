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BMW в России переводит продажи автомобилей в онлайн

Онлайн-заказы автоконцерн начал тестировать еще осенью, теперь покупателям доступен весь модельный ряд
Ася Сафиуллина
Потребитель уже проводит большую часть времени при выборе авто онлайн, выбирая бренд, модель и конфигурацию, говорит эксперт /Максим Стулов / Ведомости

«BMW Group Россия» объявила о запуске дистанционных продаж автомобилей. Для онлайн-покупки нужно зайти на сайт дилера или с 30 апреля на сайт самого дистрибутора. Выбрать машину можно с помощью онлайн-конфигуратора: сервис показывает цену, рассчитанную для конкретных условий сделки, с разъяснением, как она формируется.

При необходимости можно дистанционно отправить заявку на кредит или провести оценку trade-in. Затем покупатель вносит предоплату или полностью оплачивает покупку, – это зависит от условий дилера. Возможна оплата банковской картой или через сервисы Apple Pay и Google Pay. «Оплатить по реквизитам возможно, если данную опцию предоставляет дилер. Если оплата производится онлайн по ссылке картой или Apple Pay/Google Pay, то комиссии для клиента нет, она ложится на продавца. Если оплата по реквизитам через банковский перевод – то, при возникновении комиссии, она ложится на клиента. Размер комиссии определяется банком», – сообщил представитель компании. После оплаты дилер связывается с покупателем, чтобы обсудить детали доставки, если он предоставляет такую услугу.

Онлайн-заказы «BMW Group Россия» начала тестировать с ноября 2019 г. для BMW 2 серии Gran Coupe в специальной версии Online Edition, сообщает компания. В 2020 г. покупатели оставили более 100 предоплат. Сейчас для онлайн-покупки доступен весь модельный ряд.

С 28 марта из-за введения режима нерабочих дней автосалоны закрыты во многих регионах. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в письме от 16 апреля президенту России Владимиру Путину просила включить отрасль в список наиболее пострадавших. В письме в правительство от 24 марта автодилеры просили, в частности, до прекращения всех ограничительных мер освободить их от социальных выплат, ввести каникулы по налогам на имущество и землю, дать отсрочку по уплате НДС. В итоге отрасль включена в перечень наиболее пострадавших от коронавируса. 24 апреля на совещании у президента по вопросам развития автомобильной промышленности Путин поручил правительству принять меры по поддержке автопрома, в том числе расширить программы льготного кредитования и подготовить изменения в нормативной базе для возможности дистанционных сделок по продаже автомобилей.

Для потребителя предложенный BMW формат во многом привычен: и раньше крупнейшие автодилеры предлагали выбор авто онлайн, предоплату и резервирование, говорит директор практики консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Виктория Синичкина: «Потребитель уже проводит большую часть времени при выборе авто онлайн, выбирая бренд, модель и конфигурацию, сравнивая предварительные предложения от разных дилеров. Добавление возможности оплатить (пусть и частично) и оформить доставку/выдачу автомобиля – важный и своевременный шаг навстречу клиенту». Сможет ли это поддержать продажи, будет зависеть от того, как автоконцерны решат вопросы работы с клиентскими данными и как организуют работу дилерской сети в части поддержания единых стандартов качества и скорости доставки и выдачи автомобиля, говорит она.

Онлайн-продажи автомобилей с 15 апреля ввел и «АвтоВАЗ», включая дистанционную оценку trade-in, помощь в получении кредита, оплату и доставку автомобиля на эвакуаторе. О расширении дистанционных сервисов сообщили китайская Chery, Nissan, «Хендэ мотор СНГ», Kia Motors Russia & CIS. На онлайн-продажи переходят и дилеры вне зависимости от того, есть ли дистанционный проект у бренда. Например, «Рольф» внедрил онлайн-продажи по новым авто и авто с пробегом: можно обговорить условия, отправить документы, оформить страховку и кредит, оплатить, сообщил представитель компании: «При желании клиента готовы осуществить доставку, если в регионе эта деятельность не ограничена из-за коронавируса». После завершения режима нерабочих дней дилер планирует сохранить возможность онлайн-покупки, но не уверен, что услуга будет востребована у клиентов.

Продажи автомобилей в России в 2020 г. снизятся на 19–50%, прогнозировала консалтинговая компания BCG. По оценкам аналитического агентства «Автостат», сокращение рынка возможно на треть или вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных