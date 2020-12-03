BMW создает облачную платформу для обмена данными

BMW создает облачную платформу для обмена даннымиИ приглашает другие автокомпании пользоваться ею
Немецкий автопроизводитель BMW выступил с инициативой по созданию единой облачной платформы для обмена данными с поставщиками комплектующих. С помощью такой платформы компании смогут оперативно выявлять узкие места в производстве или нехватку комплектующих, что поможет им избежать простоев производства вроде тех, что были зафиксированы в начале 2020 г. из-за локдаунов. Платформа будет создана с использованием европейского облачного сервиса GAIA-X, т. е. без привлечения американских и китайских провайдеров, которые контролируют львиную долю рынка облачных услуг.
С помощью платформы BMW намерена осуществлять обмен данными по всей цепочке создания стоимости – от добычи сырья до выпуска готового автомобиля. Помимо обмена данными в таких областях, как управление качеством, логистика, техническое обслуживание и управление цепочками поставок, BMW делает акцент на устойчивом развитии и этических стандартах в добыче сырья. Немецкая автокомпания намерена к 2030 г. сократить выбросы СО2 в собственном производстве на 80%, а в цепочке поставок – на 20%. Что касается этических стандартов, то на данный момент BMW может отвечать только за себя, а внедрение платформы обмена данными позволит определять и поставщиков, которые соблюдают эти стандарты. Запуск платформы в тестовом режиме планируется через 6–8 месяцев.