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BMW создает облачную платформу для обмена данными

И приглашает другие автокомпании пользоваться ею
Илья Виноградов
Андрей Гордеев / Ведомости

Немецкий автопроизводитель BMW выступил с инициативой по созданию единой облачной платформы для обмена данными с поставщиками комплектующих. С помощью такой платформы компании смогут оперативно выявлять узкие места в производстве или нехватку комплектующих, что поможет им избежать простоев производства вроде тех, что были зафиксированы в начале 2020 г. из-за локдаунов. Платформа будет создана с использованием европейского облачного сервиса GAIA-X, т. е. без привлечения американских и китайских провайдеров, которые контролируют львиную долю рынка облачных услуг.

С помощью платформы BMW намерена осуществлять обмен данными по всей цепочке создания стоимости – от добычи сырья до выпуска готового автомобиля. Помимо обмена данными в таких областях, как управление качеством, логистика, техническое обслуживание и управление цепочками поставок, BMW делает акцент на устойчивом развитии и этических стандартах в добыче сырья. Немецкая автокомпания намерена к 2030 г. сократить выбросы СО2 в собственном производстве на 80%, а в цепочке поставок – на 20%. Что касается этических стандартов, то на данный момент BMW может отвечать только за себя, а внедрение платформы обмена данными позволит определять и поставщиков, которые соблюдают эти стандарты. Запуск платформы в тестовом режиме планируется через 6–8 месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных