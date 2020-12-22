Беспилотные автомобили теряют доверие масс

Беспилотные автомобили теряют доверие массТолько 36% россиян готовы пользоваться автономным транспортом
Уровень доверия к беспилотным авто в мире снизился с 64% в 2015 г. до 53% в 2020 г. Исследование проводилось в 13 странах с участием более 23 000 респондентов. Его результаты были представлены на форуме Urban Mobility 22 декабря.
Падение уровня готовности пользоваться беспилотным транспортом может быть связано с тем, что в 2015 г. при опросах люди говорили о чем-то далеком от реальности и отвечали легко, объясняет партнер Arthur D. Little Артем Малков.
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