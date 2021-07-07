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Продажи новых легковых автомобилей и LCV в первом полугодии выросли на 37%

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Денис Ильюшенков
В России выросли продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам первого полугодия /Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 6 июля подвела итоги полугодовых продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV, Light Commercial Vehicles) автомобилей в России. Так, в январе – июне 2021 г. было продано 870 749 автомобилей, что на 36,9% больше по сравнению с первым полугодием 2020 г. и на 5,1% – по сравнению с доковидным 2019 годом.

В июне рынок вырос на 28,7% к июню 2020 г. и на 9,8% к июню 2019 г., следует из презентации ассоциации к итогам продаж. Всего в прошлом месяце было продано 157 808 автомобилей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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