Продажи новых легковых автомобилей и LCV в первом полугодии выросли на 37%Отсрочка индексации утильсбора и поддержка спроса помогли рынку
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 6 июля подвела итоги полугодовых продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV, Light Commercial Vehicles) автомобилей в России. Так, в январе – июне 2021 г. было продано 870 749 автомобилей, что на 36,9% больше по сравнению с первым полугодием 2020 г. и на 5,1% – по сравнению с доковидным 2019 годом.
В июне рынок вырос на 28,7% к июню 2020 г. и на 9,8% к июню 2019 г., следует из презентации ассоциации к итогам продаж. Всего в прошлом месяце было продано 157 808 автомобилей.
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам