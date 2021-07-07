Продажи новых легковых автомобилей и LCV в первом полугодии выросли на 37%

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 6 июля подвела итоги полугодовых продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV, Light Commercial Vehicles) автомобилей в России. Так, в январе – июне 2021 г. было продано 870 749 автомобилей, что на 36,9% больше по сравнению с первым полугодием 2020 г. и на 5,1% – по сравнению с доковидным 2019 годом.