Дептранс Москвы планирует приобрести 200 электромобилей

Дептранс Москвы планирует приобрести 200 электромобилейЭто первая массовая госзакупка легковых машин на электротяге
О планах Москвы по закупке электрокаров в 2022 г. говорится в презентации столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с которой ознакомились «Ведомости». Ее подлинность подтвердил источник, знакомый с планами городских властей. Потребности Москвы оценены в 200 электромобилей. До этого столь масштабных госзакупок легковых электромобилей в России еще не проводилось (Москва, например, закупала только электробусы у российских автоконцернов).
Речь идет о поставке 170 машин для Центра организации дорожного движения (ЦОДД), еще 30 нужно «Мосгортрансу», следует из презентации. Представитель дептранса Москвы подтвердил «Ведомостям», что речь идет о «возможной закупке следующего года», но подчеркнул, что пока о каких-то конкретных решениях говорить рано. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы перевести большую часть автомобилей, которые работают в транспортном комплексе, на электрические», – пояснил он. Зеленая повестка подталкивает авторынок к снижению выбросов CO2 и повышению класса экологичности, добавил собеседник «Ведомостей».