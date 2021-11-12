Дептранс Москвы планирует приобрести 200 электромобилей

Речь идет о поставке 170 машин для Центра организации дорожного движения (ЦОДД), еще 30 нужно «Мосгортрансу», следует из презентации. Представитель дептранса Москвы подтвердил «Ведомостям», что речь идет о «возможной закупке следующего года», но подчеркнул, что пока о каких-то конкретных решениях говорить рано. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы перевести большую часть автомобилей, которые работают в транспортном комплексе, на электрические», – пояснил он. Зеленая повестка подталкивает авторынок к снижению выбросов CO2 и повышению класса экологичности, добавил собеседник «Ведомостей».