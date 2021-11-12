Газета
Авто Эксклюзивно по подписке со скидкой 35%

Дептранс Москвы планирует приобрести 200 электромобилей

Это первая массовая госзакупка легковых машин на электротяге
Денис Ильюшенков
Электрокары Renault Zoe — один из наиболее вероятных вариантов, который приобретет дептранс / GABRIEL BOUYS / AFP

О планах Москвы по закупке электрокаров в 2022 г. говорится в презентации столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с которой ознакомились «Ведомости». Ее подлинность подтвердил источник, знакомый с планами городских властей. Потребности Москвы оценены в 200 электромобилей. До этого столь масштабных госзакупок легковых электромобилей в России еще не проводилось (Москва, например, закупала только электробусы у российских автоконцернов).

Речь идет о поставке 170 машин для Центра организации дорожного движения (ЦОДД), еще 30 нужно «Мосгортрансу», следует из презентации. Представитель дептранса Москвы подтвердил «Ведомостям», что речь идет о «возможной закупке следующего года», но подчеркнул, что пока о каких-то конкретных решениях говорить рано. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы перевести большую часть автомобилей, которые работают в транспортном комплексе, на электрические», – пояснил он. Зеленая повестка подталкивает авторынок к снижению выбросов CO2 и повышению класса экологичности, добавил собеседник «Ведомостей».

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных