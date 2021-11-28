Автоконцерны просят продлить пошлины на металл из-за роста цен на машины

Автоконцерны просят продлить пошлины на металл из-за роста цен на машиныНо в Минпромторге пока не обсуждают этот вопрос
Объединение автопроизводителей России (ОАР) направило в Минпромторг письмо с предложением сохранить экспортные пошлины на металлопродукцию на 2022 г., выяснили «Ведомости». В объединение входят «АвтоВАЗ», «Камаз», группа «ГАЗ», «Соллерс», «Рено Россия», МАЗ и «Автотор», председателем ОАР является гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. Исполнительный директор ОАР Игорь Коровкин подтвердил «Ведомостям» факт отправки письма. По его словам, необходимо урегулировать цены на металл внутри страны на будущий год, а металлургам следует в первую очередь работать на внутренний рынок.
Эту тему поднял, выступая на круглом столе в Совете Федерации 26 ноября, и вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. Как только действие экспортных пошлин на металлы закончится, снова начнется взрывной рост цен на них и, как следствие, подъем цен на автомобили, рассказал он (его слова передал «Интерфакс»). Тогда же топ-менеджер попросил правительство продлить действие экспортных пошлин на 2022 г. Громак добавил, что «АвтоВАЗ» с другими автоконцернами уже обратился с соответствующей просьбой в Минпромторг.