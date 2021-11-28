Автоконцерны просят продлить пошлины на металл из-за роста цен на машины

Эту тему поднял, выступая на круглом столе в Совете Федерации 26 ноября, и вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. Как только действие экспортных пошлин на металлы закончится, снова начнется взрывной рост цен на них и, как следствие, подъем цен на автомобили, рассказал он (его слова передал «Интерфакс»). Тогда же топ-менеджер попросил правительство продлить действие экспортных пошлин на 2022 г. Громак добавил, что «АвтоВАЗ» с другими автоконцернами уже обратился с соответствующей просьбой в Минпромторг.