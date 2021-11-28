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Автоконцерны просят продлить пошлины на металл из-за роста цен на машины

Но в Минпромторге пока не обсуждают этот вопрос
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Объединение автопроизводителей России (ОАР) направило в Минпромторг письмо с предложением сохранить экспортные пошлины на металлопродукцию на 2022 г., выяснили «Ведомости». В объединение входят «АвтоВАЗ», «Камаз», группа «ГАЗ», «Соллерс», «Рено Россия», МАЗ и «Автотор», председателем ОАР является гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. Исполнительный директор ОАР Игорь Коровкин подтвердил «Ведомостям» факт отправки письма. По его словам, необходимо урегулировать цены на металл внутри страны на будущий год, а металлургам следует в первую очередь работать на внутренний рынок.

Эту тему поднял, выступая на круглом столе в Совете Федерации 26 ноября, и вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. Как только действие экспортных пошлин на металлы закончится, снова начнется взрывной рост цен на них и, как следствие, подъем цен на автомобили, рассказал он (его слова передал «Интерфакс»). Тогда же топ-менеджер попросил правительство продлить действие экспортных пошлин на 2022 г. Громак добавил, что «АвтоВАЗ» с другими автоконцернами уже обратился с соответствующей просьбой в Минпромторг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных