«Конвой свободы» остановил заводы Ford и Toyota в Канаде

Демонстранты кроме массовых акций в Оттаве также перекрыли мост Амбассадор через реку Детройт на границе с США (между штатом Мичиган и Онтарио, самый загруженный переход, по нему проходят до 25% торговых перевозок между странами). Еще один пограничный КПП закрыт как с американской (штат Монтана), так и с канадской (штат Альберта) стороны на западном участке границы.