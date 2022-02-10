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«Конвой свободы» остановил заводы Ford и Toyota в Канаде

Протестующие дальнобойщики перекрыли путь 25% американо-канадского товаропотока
Илья Лакстыгал
Протесты дальнобойщиков «Конвой свободы» начались 23 января как ответ на требование обязательной вакцинации водителей для пересечения границы с США / Minas Panagiotakis / Getty-Images via AFP

Демонстранты кроме массовых акций в Оттаве также перекрыли мост Амбассадор через реку Детройт на границе с США (между штатом Мичиган и Онтарио, самый загруженный переход, по нему проходят до 25% торговых перевозок между странами). Еще один пограничный КПП закрыт как с американской (штат Монтана), так и с канадской (штат Альберта) стороны на западном участке границы.

Представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге днем ранее предупредила о том, что акции дальнобойщиков угрожают цепочкам поставок промышленности, а также ввозу американских сельскохозяйственных товаров в Канаду из штата Мичиган. Пресс-секретарь администрации президента США Джо Байдена заверила, что Вашингтон будет отслеживать ситуацию с потоками товаров. Управляющий Банка Канады Тифф Маклем призвал к скорейшему разрешению кризиса, напомнив о глобальных сбоях поставок. Канадский министр по чрезвычайным ситуациям Билл Блэр заявил об угрозе сокращения рабочих мест в стране и призвал немедленно прекратить протесты, блокирующие торговые пути.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных