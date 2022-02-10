«Конвой свободы» остановил заводы Ford и Toyota в Канаде

«Конвой свободы» остановил заводы Ford и Toyota в КанадеПротестующие дальнобойщики перекрыли путь 25% американо-канадского товаропотока
Демонстранты кроме массовых акций в Оттаве также перекрыли мост Амбассадор через реку Детройт на границе с США (между штатом Мичиган и Онтарио, самый загруженный переход, по нему проходят до 25% торговых перевозок между странами). Еще один пограничный КПП закрыт как с американской (штат Монтана), так и с канадской (штат Альберта) стороны на западном участке границы.
Представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге днем ранее предупредила о том, что акции дальнобойщиков угрожают цепочкам поставок промышленности, а также ввозу американских сельскохозяйственных товаров в Канаду из штата Мичиган. Пресс-секретарь администрации президента США Джо Байдена заверила, что Вашингтон будет отслеживать ситуацию с потоками товаров. Управляющий Банка Канады Тифф Маклем призвал к скорейшему разрешению кризиса, напомнив о глобальных сбоях поставок. Канадский министр по чрезвычайным ситуациям Билл Блэр заявил об угрозе сокращения рабочих мест в стране и призвал немедленно прекратить протесты, блокирующие торговые пути.