«АвтоВАЗ» начал производство обновленной Lada Vesta

«АвтоВАЗ» первым из российских автоконцернов пострадал от перебоев с поставкой микроэлектроники. На протяжении лета – осени 2021 г. компания неоднократно приостанавливала сборку машин в Тольятти из–за нехватки микрочипов Bosch. Но остановок на заводе «Lada Ижевск», который собирает Lada Vesta, не было, говорил «Ведомостям» представитель компании. Автоконцерну приходилось урезать комплектации моделей Vesta, Xray и Largus и продавать их без мультируля с функцией круиз–контроля и мультимедиасистемы, рассказывали «Ведомостям» автодилеры марки. Продажи «АвтоВАЗа», как и большинства других концернов, из–за дефицита машин на российском рынке падали во второй половине 2021 г. Но по итогам года увеличились на 2% по сравнению с 2020 г. до 350 714 машин за счет высоких темпов роста в первом полугодии.