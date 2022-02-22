«АвтоВАЗ» начал производство обновленной Lada VestaЭто первый рестайлинг модели за 6,5 года на рынке
«АвтоВАЗ» начал производство обновленной Lada Vesta FL (Face Lift), передает корреспондент «Ведомостей» с церемонии запуска на Ижевском автозаводе.
В релизе «АтоВАЗа» уточняется, что у рестайлинговой машины полностью светодиодная оптика: фары, противотуманные огни и задние фонари. Также изменился дизайн решетки радиатора, бампера и 16– и 17–дюймовых колесных дисков.
«Дизайн решетки радиатора Lada Vesta нового поколения отличается в зависимости от версии автомобиля. В стандартных версиях ее пересекают два хромированных молдинга, которые повышают динамичность облика и визуально расширяют автомобиль. У сross–версий фальшрадиаторная решетка имеет крупноячеистый рисунок, соответствующий внедорожному характеру автомобиля», – говорится в сообщении. Также увеличен логотип Lada.
Задний бампер выполнен в спортивном дизайне, а новая крышка багажника в своей вертикальной части имеет две новых выштамповки, которые визуально удлиняют автомобиль. Кроме того, усовершенствована система безопасности – установлены дополнительные датчики на обоих бамперах, являющиеся частью безопасной парковки и системы контроля слепых зон в движении.
Об изменениях в интерьере не сообщается. Но в ноябре 2021 г. источник «Ведомостей» в одном из дилерских холдингов уточнял, что основные изменения Lada Vesta FL будут в салоне машины. По его словам, модель оборудована цифровой приборной панелью, блоком климат–контроля, аналогичным тому, что устанавливается на Renault Arkana, а также большим планшетом с тачскрином на центральной консоли, как в Tesla. Внешние изменения коснутся дизайна переднего и заднего бамперов, появится диодная светотехника. Двигатели и коробки передач, которыми оснащается модель, не изменятся, добавлял он.
Инвестиции в проект обновленной Vesta составили около 7 млрд руб., в этой машине около 600 новых деталей, сообщил во время церемонии запуска производства президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.
Изначально начало выпуска новинки, как сообщали источники в дилерских компаниях, было намечено на март 2022 г. («Ведомости» писали об этом 24 ноября 2021 г.). Тогда же ожидались первые отгрузки в сбытовую сеть для проведения тест–драйвов.
Автомобиль Lada Vesta производится на предприятии «Lada Ижевск», входящем в группу «АвтоВАЗ», с 25 сентября 2015 г. Vesta – собственная разработка Волжского автозавода, базируется на платформе, отличной от остальных моделей производителя. Vesta выпускается в двух вариантах кузова – седан и универсал, а также их кросс–версий, комплектуется двигателем объемом 1,6 л – российским (106 л. с.) с механической коробкой передач или французским Renault (113 л. с.) с вариатором. Есть также и спортивная версия – Lada Vesta Sport (1,8 л и 145 л. с.). Предыдущее наиболее существенное обновление модели было осенью 2019 г. – тогда Vesta получила французский двигатель и вариатор.
Vesta – самая популярная легковая машина на российском рынке, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За 2021 г. было продано 113 698 единиц этой модели в различных модификациях, на 6 417 машин больше по сравнению с 2020 г. Другой бестселлер «АвтоВАЗа» – Lada Granta – разошлась тиражом 111 430 экземпляров, став второй по популярности новой машиной у россиян. В отличие от Vesta, продажи Granta в 2021 г. оказались на 14 682 машины ниже, чем в 2020 г. во многом из–за дефицита микрочипов именно для этой модели. Для сравнения: в прошлом году в России была продана 82 941 новая Kia Rio, оказавшаяся самой популярной иномаркой.
«АвтоВАЗ» первым из российских автоконцернов пострадал от перебоев с поставкой микроэлектроники. На протяжении лета – осени 2021 г. компания неоднократно приостанавливала сборку машин в Тольятти из–за нехватки микрочипов Bosch. Но остановок на заводе «Lada Ижевск», который собирает Lada Vesta, не было, говорил «Ведомостям» представитель компании. Автоконцерну приходилось урезать комплектации моделей Vesta, Xray и Largus и продавать их без мультируля с функцией круиз–контроля и мультимедиасистемы, рассказывали «Ведомостям» автодилеры марки. Продажи «АвтоВАЗа», как и большинства других концернов, из–за дефицита машин на российском рынке падали во второй половине 2021 г. Но по итогам года увеличились на 2% по сравнению с 2020 г. до 350 714 машин за счет высоких темпов роста в первом полугодии.
Рекомендованные розничные цены на текущее поколение Lada Vesta в кузове седан начинаются от 862 900 руб. за автомобиль в базовой комплектации до 1,24 млн руб. за машину в кросс–версии в максимальной комплектации с двигателем Renault и вариатором, следует из прайс–листа, размещенного на сайте производителя. Автомобиль в кузове универсал обойдется минимум в 954 900 руб., а его самая дорогая кросс–версия стоит 1,3 млн руб. Цены на Lada Vesta Sport находятся в диапазоне 1,34–1,39 млн руб.
Учитывая, что второстепенные поставщики компонентов у «АвтоВАЗа» в основном иностранные, обновленная Lada Vesta будет дороже как минимум на 6–8% по сравнению с текущей моделью, сказал «Ведомостям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.