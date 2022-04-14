Продажи машин с пробегом в I квартале продолжают расти

Продажи машин с пробегом в I квартале продолжают растиНо найти хороший автомобиль за небольшую цену становится все сложнее
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в I квартале 2022 г. выросли на 8,6% в годовом выражении до 1,209 млн шт. Об этом говорится в мартовском отчете «Автостат инфо» по рынку вторичной техники (есть у «Ведомостей»). Из них 865 174 шт. (71,5%) пришлось на иномарки, а 344 172 единицы (28,5%) – на российские бренды. Продажи подсчитаны на основе данных о регистрациях транспортных средств в ГИБДД.
Рост рынка в марте оказался в целом сопоставим с квартальной динамикой. Продажи составили 458 372 машины (+7,9% к марту 2021 г.), следует из отчета. Доля иномарок – 71,3%, оставшиеся 28,7% – у продукции российских концернов. Март стал лучшим месяцем по продажам подержанных автомобилей в I квартале. В феврале было продано 391 665 машин с пробегом (-14,5% относительно марта), в январе – 359 309 авто (-21,6%).