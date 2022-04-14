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Продажи машин с пробегом в I квартале продолжают расти

Но найти хороший автомобиль за небольшую цену становится все сложнее
Денис Ильюшенков
Продажи машин с пробегом в I квартале продолжают расти / Евгений Разумный / Ведомости

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в I квартале 2022 г. выросли на 8,6% в годовом выражении до 1,209 млн шт. Об этом говорится в мартовском отчете «Автостат инфо» по рынку вторичной техники (есть у «Ведомостей»). Из них 865 174 шт. (71,5%) пришлось на иномарки, а 344 172 единицы (28,5%) – на российские бренды. Продажи подсчитаны на основе данных о регистрациях транспортных средств в ГИБДД.

Рост рынка в марте оказался в целом сопоставим с квартальной динамикой. Продажи составили 458 372 машины (+7,9% к марту 2021 г.), следует из отчета. Доля иномарок – 71,3%, оставшиеся 28,7% – у продукции российских концернов. Март стал лучшим месяцем по продажам подержанных автомобилей в I квартале. В феврале было продано 391 665 машин с пробегом (-14,5% относительно марта), в январе – 359 309 авто (-21,6%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных