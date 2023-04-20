Продажи электрокаров в России в I квартале выросли в два раза

Продажи электрокаров в России в I квартале выросли в два разаСказался рост поставок из Китая, но парк таких автомобилей остается маленьким
Продажи новых легковых электромобилей в России за I квартал 2023 г. выросли на 95% по сравнению с тем же периодом 2022 г. до 1661 шт. Об этом говорится в презентации аналитического агентства «Автостат», которая есть у «Ведомостей». В марте продажи автомобилей на электротяге увеличились в 2,7 раза до 702 шт.
По итогам I квартала на российском рынке электрокаров сменился лидер. Вместо доминировавших два года подряд с долей 33% автомобилей Tesla первую строчку теперь занимает Evolute (23%), следует из презентации агентства. Это российский бренд, под которым липецкий «Моторинвест» собирает с сентября 2022 г. электромобили китайской Dongfeng. На втором месте по итогам минувшего квартала Volkswagen (доля 22%), на третьем – Tesla (15%).
Седан Evolute I-Pro стал и самым продаваемым электрокаром в марте, было куплено 114 таких машин. Недалеко от него с результатом в 107 проданных электромобилей Volkswagen ID.4 (модель ввозится в Россию по параллельному импорту). На третьем месте с большим отрывом Tesla Model Y (66 единиц), на четвертом и пятом местах разместились еще две модели китайской Dongfeng – импортный Voyah Free (51) и выпускаемый в Липецке Evolute I-Joy (46).
Больше всего электрокаров в минувшем квартале было куплено в Москве (493), Нижегородской области (213), Московской области (164) и Краснодарском крае (137). Нижегородцы стали лидерами в этой категории, вероятно, благодаря запуску в городе проекта электротакси, для которого было закуплено 180 Evolute I-Pro.
Парк легковых электромобилей и машин с гибридной силовой установкой в России остается маленьким. По данным «Автостата», его доля составляет почти 0,5%, или 214 555 автомобилей, от общего парка легковой автотехники в России, который насчитывает 45,4 млн машин. Причем из общего количества электрокаров и гибридов 88% приходится на гибриды (например, Toyota Prius) и лишь 10% - на полные электромобили. Оставшиеся 2% составляют подключаемые гибриды.
За весь прошлый год было ввезено 3479 новых машин-электрокаров, на четверть больше, чем годом ранее. В прошлом году не было столько электромобилей из Китая, отмечает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.
При этом до сих пор большая часть автовладельцев – 40% из 3000 опрошенных – не готова к приобретению электромобиля, следует из опроса «Автостата» за 2022 г. Способствовать принятию решения о покупке автомобиля на электротяге могут снижение стоимости электрокаров, рост сети зарядок, снижение стоимости обслуживания и увеличение запаса хода транспортного средства на одной зарядке, выяснило агентство.
Результаты I квартала вызваны эффектом низкой базы и параллельным импортом, говорит партнер консалтинговой компании Strategy Partners Анатолий Грек. Основными драйверами развития сегмента Грек называет льготы для владельцев электромобилей. В частности – бесплатную парковку и проезд по платным магистралям, а также нулевой транспортный налог.