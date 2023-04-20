Продажи электрокаров в России в I квартале выросли в два раза

Продажи новых легковых электромобилей в России за I квартал 2023 г. выросли на 95% по сравнению с тем же периодом 2022 г. до 1661 шт. Об этом говорится в презентации аналитического агентства «Автостат», которая есть у «Ведомостей». В марте продажи автомобилей на электротяге увеличились в 2,7 раза до 702 шт.