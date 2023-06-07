«Соллерс» перезапустит производство двигателей в Алабуге

«Соллерс» перезапустит производство двигателей в АлабугеКомпания инвестирует в проект 2,2 млрд рублей
Автопроизводитель привлек под проект льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 1,7 млрд руб. В «Соллерсе» отметили, что на площадке «будет проведена локализация базовых деталей и ключевых технологических операций». На заемные средства компания закупит новое оборудование для цеха сборки двигателей, участка стендовых испытаний, линии механической обработки головок блока цилиндров, обновит ПО в цехе сборки двигателя, говорится в релизе.
В ОЭЗ «Алабуга» находится также завод «Соллерс Алабуга» проектной мощностью 85 000 машин в год, на котором собирают легкие коммерческие автомобили (LCV) Sollers Atlant и Sollers Argo. До ухода американской Ford из России завод в Елабуге собирал фургоны Ford Transit.
Сегодня микроавтобусы Sollers Atlant продаются в России в 23 комплектациях за 3,2–3,8 млн руб. Они оснащены дизельными двигателями объемом 1,9 л (139 л. с.) и 2,7 л (150 л. с.). Sollers Argo доступны по цене 2,7–2,9 млн руб., оснащены дизельными 2-литровыми двигателями мощностью 130 л. с. Как писали «Ведомости» 8 сентября 2022 г., основой для локализации производства этих моделей стали китайские JAC Sunray и JAC N25/35. Эти китайские модели также выпускает предприятие «Сарыаркаавтопром» в Казахстане.
За январь – май 2023 г. группа «Соллерс» продала на российском рынке 12 549 машин (-1,9% к тому же периоду 2022 г.), включая УАЗы и складские остатки Ford Transit.
Производство двигателей входит в обязательства «Соллерса» по специнвестконтракту (СПИК) с Минпромторгом. После внесения изменений в сентябре 2022 г. «Соллерс» обязан также локализовать производство ключевых электронных модулей, элементов шасси, изделий из пластика. В целом инвестиции «Соллерс Алабуги» и компаний-постащиков – более 5,5 млрд руб. Совокупные обязательства «Соллерс Авто» – 9,9 млрд руб.
Председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что производство дизельных двигателей в Елабуге позволит не только увеличить уровень локализации LCV компании, но и оснастить ими автомобили УАЗ (завод в Ульяновске также принадлежит «Соллерс»).
«Долгосрочная цель данного проекта – появление в России высоколокализованных малолитражных дизельных двигателей для потребностей автопрома, а также других отраслей – в том числе специального и энергетического машиностроения, производства сельскохозяйственной техники, судостроения и других», — добавил Ширинов.
Представитель «Соллерс» сказал «Ведомостям», что пилотная сборка и отладка оборудования намечены на III квартал 2023 г., серийное производство двигателей начнется в 2024 г. Он уточнил, что в общем объеме инвестиций (2,2 млрд руб.) «не учитываются затраты на покупку завода у Ford в 2021 г.».
Площадку по сбору двигателей в ОЭЗ «Алабуге» «Соллерс» в 2021 г. выкупил у Ford. Тогда под сделку был привлечен инвесткредит Sber CIB на 1,1 млрд руб. Предприятие до 2019 г. выпускало бензиновые двигатели объемом 1,6 л для легковых автомобилей Ford, производство было приостановлено из-за сворачивания легкового бизнеса американского производителя в РФ.
Независимый консультант Сергей Бургазлиев считает, что заявленного объема инвестиций будет достаточно для модернизации предприятия, но «все зависит от уровня, типа и количества оборудования, имеющегося на данный момент». По его словам, процесс механообработки и сборки узлов дизельного двигателя почти не отличается от аналогичных операций при производстве бензинового. Отличие – в комплектующих для отдельных агрегатов мотора. Создание универсального двигателя для всех моделей «Соллерс» Бургазлиев считает правильным и логичным шагом.
При этом эксперт уверен, что производитель изначально «промахнулся» с ценой на модели Sollers Atlant и Sollers Argo, которые начали продаваться по ценам выше рынка. «Атлант» должен продаваться в ценовом диапазоне «Газели», а «Арго» – на 15-20% дешевле «Соболя NN», тогда их будут покупать в больших объемах, чем сейчас», — уверен Бургазлиев. Стоимость фургона «Соболь NN», согласно данным сайта производителя, начинается от 2,99 млн руб., «Газель Бизнес» стоит от 2,14 млн руб. Эксперт напомнил, что в мае «Соллерсу» уже пришлось снизить цены на свои модели.