«Соллерс» перезапустит производство двигателей в Алабуге

При этом эксперт уверен, что производитель изначально «промахнулся» с ценой на модели Sollers Atlant и Sollers Argo, которые начали продаваться по ценам выше рынка. «Атлант» должен продаваться в ценовом диапазоне «Газели», а «Арго» – на 15-20% дешевле «Соболя NN», тогда их будут покупать в больших объемах, чем сейчас», — уверен Бургазлиев. Стоимость фургона «Соболь NN», согласно данным сайта производителя, начинается от 2,99 млн руб., «Газель Бизнес» стоит от 2,14 млн руб. Эксперт напомнил, что в мае «Соллерсу» уже пришлось снизить цены на свои модели.