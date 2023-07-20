«АвтоВАЗ» стал поставлять дилерам некомплектные автомобили

Сейчас Lada Vesta приходит к дилерам без тревожной кнопки «ЭРА-Глонасс» и рамок систем мультимедиа, отмечает Подщеколдин. Также имеются недочеты по Lada Niva Travel. На ней требуется замена топливного шланга и переустановка переднего бампера с последующей перекраской, говорит топ-менеджер. В итоге из примерно 300–400 машин Lada, получаемых «БН-моторс» в месяц, передать клиенту сразу получается лишь около 30%, резюмировал Подщеколдин.