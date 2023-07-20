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«АвтоВАЗ» стал поставлять дилерам некомплектные автомобили

Без доводки продавцы могут передать покупателям лишь около трети машин
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

С начала поставок обновленной Lada Vesta в конеце мая 2023 г. «АвтоВАЗ» передает дилерам некомплектные автомобили, рассказал журналистам президент ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД), председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин. Его слова «Ведомостям» подтвердил крупный федеральный продавец марки.

Сейчас Lada Vesta приходит к дилерам без тревожной кнопки «ЭРА-Глонасс» и рамок систем мультимедиа, отмечает Подщеколдин. Также имеются недочеты по Lada Niva Travel. На ней требуется замена топливного шланга и переустановка переднего бампера с последующей перекраской, говорит топ-менеджер. В итоге из примерно 300–400 машин Lada, получаемых «БН-моторс» в месяц, передать клиенту сразу получается лишь около 30%, резюмировал Подщеколдин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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