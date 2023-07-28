«АвтоВАЗ» хочет возобновить сборку Lada в Египте уже в 2024 году

«АвтоВАЗ» хочет возобновить сборку Lada в Египте уже в 2024 годуПока речь идет только о производстве Lada Granta на площадке Al Amal
«АвтоВАЗ» рассчитывает возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте в 2024 г. Об этом в интервью «РИА Новости» на форуме «Россия - Африка» рассказал президент компании Максим Соколов. Пока речь идет о выпуске только модели Granta, уточнил топ-менеджер.
«Мы возобновили переговорный процесс и надеемся, что в рамках следующего года нам удастся совместными усилиями возобновить производство. <...> Пока речь идет о модели, которая до этого производилась, – Granta. В принципе, египетский рынок настроен на продажу самых бюджетных автомобилей – Lada Granta самая бюджетная в нашей линейке. Мы и дальше будем ориентироваться на развитие этого рынка. Но сначала надо восстановить то, что у нас было», – пояснил Соколов.
По словам президента «АвтоВАЗа», ранее из-за логистических проблем, трудностей с взаиморасчетами и невыгодным курсом рубля поставлять машинокомплекты на египетский завод было нецелесообразно с экономической точки зрения.
«АвтоВАЗ» перестал поставлять машинокомплекты для сборки на площадке в Египте в 2022 г. До этого на протяжении почти трех лет там выпускали обновленную Lada Granta. В 2000-х на Al Amal производили классическую линейку Lada, но в 2013 г. их сборка была остановлена, поскольку «АвтоВАЗ» отказался от выпуска устаревших моделей. Позднее там начали собирать Lada Granta.
Выступая 27 июля на сессии форума «Россия – Африка», Соколов допустил, что Al Amal может стать транспортно-логистическим хабом по поставкам автомобилей Lada для всего Африканского континента. При этом в интервью «РИА Новости» он допустил, что аналогичный проект по сборке автомобилей Lada может быть рассмотрен и с другими странами Северной Африки, и в первую очередь с Алжиром.
В прошлом году «АвтоВАЗ» экспортировал в общей сложности около 10 000 машин. План на этот год – до 10 000 автомобилей, сказал «Ведомостям» представитель компании.
Lada Granta – популярная машина, но заполнить ею весь внутренний рынок невозможно, отмечает автоэксперт Владимир Беспалов. По его словам, попытки «АвтоВАЗа» найти, где еще можно продавать эту модель, – стратегически правильное решение.
«Для египетского рынка это весьма подходящая модель. Проблемы с комплектующими решаемы. Если в Египте будет сборка, то можно подумать и о локализации части компонентов там», – полагает аналитик. По его оценке, первые партии машин в африканскую страну не будут большими – на уровне нескольких сотен штук.