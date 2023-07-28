«АвтоВАЗ» хочет возобновить сборку Lada в Египте уже в 2024 году

«Мы возобновили переговорный процесс и надеемся, что в рамках следующего года нам удастся совместными усилиями возобновить производство. <...> Пока речь идет о модели, которая до этого производилась, – Granta. В принципе, египетский рынок настроен на продажу самых бюджетных автомобилей – Lada Granta самая бюджетная в нашей линейке. Мы и дальше будем ориентироваться на развитие этого рынка. Но сначала надо восстановить то, что у нас было», – пояснил Соколов.