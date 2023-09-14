Еврокомиссия проведет расследование субсидирования электромобилей КНР

Китай по итогам первого полугодия 2023 г. впервые стал мировым лидером в экспорте автомобилей, сообщала 6 августа Китайская ассоциация автопроизводителей (СААМ): за пределы КНР в январе – июне было поставлено 2,14 млн машин. Это на 70% больше, чем за аналогичный период 2022 г. (1,33 млн). В первом полугодии 2023 г. Китай впервые отобрал лидерство по автомобильному экспорту у Японии, которая поставила за рубеж 2,02 млн машин (+17% к аналогичному периоду 2022 г.). При этом доля электромобилей в китайском автоэкспорте за тот же период удвоилась – до 25%. За семь месяцев 2023 г. Китай поставил за рубеж уже 2,8 млн автомобилей, что на 74% больше, чем за тот же период прошлого года (из них 1,8 млн автомобилей с двигателем внутреннего сгорания). 400 000 единиц из этого числа – электромобили, поставленные в ЕС.