УАЗ поднял цены на свои автомобили из-за подорожания логистики

Сумма компенсации будет учитываться в прайс-листах дилеров марки, но формально рекомендованная розничная цена (индикативная цена машины, указываемая производителем) на «УАЗы» останется прежней. У потребителей остается возможность заказать модель через сайт компании без надбавки, но тогда придется самостоятельно забирать машину через заводского дилера марки в Ульяновске, отмечается в сообщении. Срок ожидания автомобиля в таком случае составит от трех до шести месяцев с момента размещения заказа.