УАЗ поднял цены на свои автомобили из-за подорожания логистики

УАЗ поднял цены на свои автомобили из-за подорожания логистикиАвтоконцерны пожаловались Минпромторгу на нехватку автовозов и водителей
Ульяновский автозавод (УАЗ; входит в «Соллерс») с 1 ноября ввел частичную компенсацию стоимости доставки автомобилей до дилерских центров в размере 50 000 руб., говорится в сообщении компании. Это было сделано в связи с «резким и неуправляемым» увеличением тарифов на логистические услуги по доставке готовых машин по России во втором полугодии 2023 г.
Сумма компенсации будет учитываться в прайс-листах дилеров марки, но формально рекомендованная розничная цена (индикативная цена машины, указываемая производителем) на «УАЗы» останется прежней. У потребителей остается возможность заказать модель через сайт компании без надбавки, но тогда придется самостоятельно забирать машину через заводского дилера марки в Ульяновске, отмечается в сообщении. Срок ожидания автомобиля в таком случае составит от трех до шести месяцев с момента размещения заказа.