BMW показала концепт электромобиля на базе кроссовера X3
Серийная версия модели должна появиться в продаже через два года
BMW представила концепт iX3, который в серийной версии станет первым электромобилем (EV) классической модельной линейки BMW с кузовом SUV (кроссовер или внедорожник). Концепт показан на международном автосалоне в Пекине
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BMW собирается расширить модельный ряд электромобилей (сейчас BMW продает два автомобиля суб-бренда i: хетчбэк i3 с питанием от аккумуляторов и гибридное спорткупе i8 ) выпуском кроссоверов линейки iX, сообщила в конце 2017 г. компания. Автопроизводитель запатентовал наименования от i1 до i9 и от iX1 до iX9
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В линейке суб-бренда i появятся как минимум два новых электромобиля: серийная версия концепта i Vision Dynamics, представленного на автосалоне в Франкфурте в сентябре 2017 г. (как ожидается, она будет называться i5), и модель, которая может быть названа i9 (проект известен как iNext), станет флагманом электрической линейки
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Следующим EV марки станет электрическая версия X3, который компания запустит в 2020 г., говорил гендиректор BMW Group Харальд Крюгер
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Концепт предсказывает дизайн электрифицированных моделей марки. Глухая решетка радиатора со слившимися «ноздрями» и синей тонировкой развивает стилистику, продемонстрированную на концепте i Vision Dynamics
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Концепт сделан на базе кроссовера BMW X3, у которого доработаны задний подрамник и ходовая часть. В iX3 установлен новый силовой агрегат (пятое поколение eDrive): электродвигатель, трансмиссия и силовая электроника сгруппированы в общем корпусе
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Силовой модуль, использованный в iX3, компактный и может устанавливаться на машины с любым типом привода - передним, задним и полным, сообщила компания
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Электромотор iX3 развивает максимальную мощность 200 кВт (270 л. с.). Высоковольтная батарея емкостью 70 кВт ч дает запас хода 400 км (по новому тестовому циклу WLTP). Батарея заряжается за 30 мин от станции быстрой зарядки мощностью 150 кВт
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Глухая радиаторная решетка уменьшает сопротивление воздуха и улучшает аэродинамические свойства автомобиля
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Серийная версия BMW iX3 будет выпускаться СП BMW Brilliance Automotive в китайском Шэньяне
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К 2025 г. BMW Group планирует выпускать 25 электрифицированных моделей, в том числе 12 электромобилей. Электрифицированные модели будут составлять от 15 до 25% глобальных продаж BMW, планирует компания
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