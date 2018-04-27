Авто / Дизайн и технологии

BMW показала концепт электромобиля на базе кроссовера X3

Серийная версия модели должна появиться в продаже через два года
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