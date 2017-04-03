Фердинанд Пьех останется миноритарным акционером Volkswagen

Бывший председатель совета директоров Volkswagen Group (VW) Фердинанд Пьех продаст большую долю голосующих акций в Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) другим членам семьи Порше-Пьех, сообщила холдинговая компания. Porsche SE владеет 52,2% голосующих акций VW в интересах семей Порше и Пьех.

Количество акций и сумма сделки не называется. Доля Пьеха в Porsche SE – 14,7%, исходя из текущих рыночных котировок она стоит около 1 млрд евро. Фердинанд Пьех останется миноритарным акционером холдинга через фонд Ferdinand Karl Beta, который косвенно владеет акциями Porsche SE в его интересах, говорится в заявлении. Параметры владения не называются. Сделка потребует одобрения антимонопольных и финансовых регуляторов, сказано в сообщении.

О переговорах по продаже доли Фердинанда Пьеха в Porsche SE стало известно в середине марта. В марте 2015 г., за несколько месяцев до потрясшего компанию скандала с мошенничеством с выбросами дизельных двигателей, «дизельгейта», он ушел с поста председателя наблюдательного совета Volkswagen. Члены семейного клана решили вывести Пьеха из состава наблюдательного совета Porsche, сообщал Bloomberg, после его заявлений о том, что его кузен, 73-летний Вольфганг Порше, и другие члены наблюдательного совета VW знали о фальсификациях с дизелями за несколько месяцев до того, как регуляторы США разоблачили обман. Эти обвинения были отвергнуты следователями по дизельному скандалу как «неправдоподобные».

Пьех, которому 17 апреля исполнится 80 лет, сохранит место в наблюдательном совете Porsche SE до закрытия сделки, сказала компания. В совет для утверждения собранием акционеров номинированы Фердинанд Пьех, его кузен Вольфганг Порше, бывший гендиректор Henkel Ульрих Ленер и представители молодого поколения семьи, правнуки основателя компании Фердинанда Порше - Ганс Михэль Пьех, Фердинанд Оливер Порше и Петер Порше.