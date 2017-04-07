Hyundai и Kia отзывают в Южной Корее более 170 000 автомобилей из-за дефекта двигателя

Hyundai Motor и Kia Motors отзывают в Южной Корее более 170 000 автомобилей для устранения возможного дефекта двигателя. Об этом говорится в распространенном сегодня совместном заявлении двух компаний и министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

Проблемы касаются двигателей моделей Theta 2, турбо и бензинового 2.4 GDI, которые устанавливались до августа 2013 г. на пять марок автомобилей: седаны Hyundai Grandeur, Sonata, Kia K7 и K5, а также внедорожник Sportage. Силовые агрегаты этих машин могут выйти из строя во время движения из-за дефекта коленчатого вала и подшипников, подвергая тем самым риску жизнь водителя и пассажиров.

«Рассмотрев обращения граждан, компании пришли к выводу о необходимости отзыва автомобилей этих моделей», - говорится в сообщении. Владельцы указанных марок могут провести их диагностику в авторизованных сервисных центрах. В случае обнаружения проблем двигатель будет бесплатно заменен на новый современный.

Сообщается также, что компании ведут переговоры с властями США о возможности отзыва поставленных туда ранее 1,3 млн автомобилей пяти марок, включая Santa Fe и K5, также оснащенных двигателями Theta 2.