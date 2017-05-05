Собянин объявил мотопарад в Москве

В субботу 6 мая в Москве на Садовом кольце пройдет мотопарад, объявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин. «Этим фестивалем хотим привлечь внимание к безопасности движения и мотокультуре Москвы», - сказал мэр.

В связи с проведением праздника «Москва - город для мотоциклистов» в субботу будет ограничено движение транспорта по нескольким столичным улицам, сообщил ранее департамент транспорта столицы. С 11.00 до 12.00 мск по мере прохождения мотоколонны будет перекрыто движение на Садовом кольце, проспекте Мира, дублере проспекта Мира, в Останкинском проезде и по улице Бориса Галушкина.

На 6 мая в Москве запланировано открытие мотосезона. По оценке заммэра Москвы Максима Ликсутова, летом в середине сезона на московские дороги выезжают до 200 000 мотоциклистов.