В США суд утвердил мировое соглашение Volkswagen с автовладельцами на $4 млрд

В Сан-Франциско федеральный судья утвердил мировое соглашение о компенсациях, которые Volkswagen выплатит владельцам автомобилей с датчиками, искажающими экологичность выхлопов. Как сообщает Fox Business, общая сумма выплат может достичь $4 млрд, эту сумму автопроизводитель потратит на выкуп или ремонт примерно 80 000 машин, проданных в США. Под действие соглашения подпадают владельцы автомобилей с дизельным двигателем объема 3 л, выпущенных с 2009 по 2012 гг. Их машины компания выкупит или заменит фальсифицированное ПО, а также они имеют право на компенсации в пределах от $7755 до $13 880. Компенсации владельцам более новых машин составят от $7000 до $16 000. Если VW придется выкупить все подпадающие под соглашение машины, его затраты составят $4,04 млрд.