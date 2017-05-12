Fiat Chrysler отзовет более 1 млн пикапов из-за проблем с программным обеспечением

Автоконцерн Fiat Chrysler отзовет 1,25 млн пикапов по всему миру из-за неполадок в системе программного обеспечения, которые, возможно, стали причиной гибели и травм во время аварий, передает Reuters.

В результате выявленных нарушений может происходить временное отключение боковых подушек безопасности, возникают проблемы с натяжителем ремня безопасности во время движения автомобиля по бездорожью. Компания собирается перепрограммировать компьютеры машин.

Отозваны будут модели RAM 1500 и RAM 2500 2013-2016 гг. и модели RAM 3500 2014-2016 гг. выпуска.