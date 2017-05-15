В России Volkswagen отзывает больше 14 000 Audi

ООО «Фольксваген груп рус», официальный представитель Audi в России, отзывает 14 018 машин Audi A4, A5, A6, Q5. О добровольном отзыве сообщает сайт Росстандарта. Под отзыв попадают автомобили, проданные с 2012 по 2017 г. В них возможен перегрев дополнительного насоса охлаждающей жидкости из-за возможного появления в охлаждающей жидкости посторонних частиц, которые могут привести к блокировке этого насоса.

На этих машинах заменят неисправный дополнительный насос и обновят ПО БУ двигателя.

Владельцев таких машин проинформируют о бесплатном ремонте по телефону или письмом. Сами они могут определить, нужен ли им ремонт, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта.