Fiat Chrysler отзывает в России почти 9000 автомобилей Jeep Cherokee и Renegad

Российское представительство концерна Fiat Chrysler ООО «ЭфСиЭй Рус» отзывает в России 8,89 тыс. автомобилей Jeep Cherokee. Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2014 г. по апрель 2016 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

«Причиной отзыва автомобилей является электронный селектор автоматической коробки переключения передач (АКПП), который может допускать движение автомобиля, если его двигатель оставлен работающим, а стояночный тормоз не включен и рычаг селектора автоматической коробки передач не переведен в положение "Park" до того, как водитель покинул автомобиль», - отмечает Росстандарт.