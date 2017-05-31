Основной владелец Volkswagen переизбрал наблюдательный совет

Годовое собрание акционеров Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), переизбрало на новый срок всех членов наблюдательного совета компании, сообщил холдинг. Porsche SE владеет 52,2% голосующих акций VW в интересах семей Порше и Пьех.

Председателем совета остался Вольфганг Порше, его заместителем Ганс Михель Пьех. Бывший председатель набсовета Volkswagen Фердинанд Пиех сохранил место в совете. Также в совете останутся бывший гендиректор Henkel Ульрих Ленер и представители молодого поколения семьи, правнуки основателя компании Фердинанда Порше – Фердинанд Оливер Порше и Ганс-Петер Порше.

Акционеры Porsche SE одобрили выплату дивидендов за 2016 финансовый год в размере 1,01 евро за привилегированную акцию и 1,004 евро за обыкновенную акцию, аналогично с предыдущим годом.