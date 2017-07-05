Под Псковом опрокинулся автобус с 28 паломниками из Подмосковья

Автобус с 28 паломниками из Орехово-Зуева опрокинулся недалеко от деревни Купровщина в Псковской области. Пострадавших нет, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС.

«В 14.08 поступило сообщение от очевидца, что в деревне Купровщина опрокинулся автобус. Была направлена группа спасателей. По приезду было установлено, что автобус, в котором находились 30 человек, из них два водителя и 28 паломников из города Орехово-Зуево Московской области, совершая остановку на обочине, опрокинулся в кювет из-за оползня грунта. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

По его словам, паломники ехали в Псков. Они продолжили движение на попутном автобусе.