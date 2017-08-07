Renault построит завод на 150 000 автомобилей в Иране

Renault сообщила, что построит в Иране крупный автосборочный завод, создав совместное предприятие с Организацией промышленного развития и реновации Ирана (IDRO) и местным импортером Renault – холдингом Negin. Renault получит 60% в этом СП.

Предприятие мощностью 150 000 автомобилей в год, строящееся в городе Саве в 120 км от Тегерана, практически удвоит автосборочные мощности концерна в стране (сейчас – 200 000 автомобилей в год). Производство начнется уже в 2018 г., первыми на конвейер встанут модели Symbol и Duster.

Проект планируется реализовать в два этапа. На первом инвестиции французской компании составят 660 млн евро, пишет «Интерфакс». Помимо сборочного производства СП построит завод автодвигателей на 150 000 единиц в год.

В первом полугодии 2017 г. продажи группы Renault в Иране удвоились по сравнению с тем же периодом 2016 г. (68 365 автомобилей, 9,7% рынка).