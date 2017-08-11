В Москве с начала года арестовали почти 300 нелегальных автобусов

В Москве с начала года задержано около 300 автобусов нелегальных перевозчиков с неисправной тормозной и рулевой системой. Об этом рассказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, перевозка пассажиров в таких автобусах могла привести к крупным ДТП. «Все эти автобусы принадлежали нелегальным перевозчикам, которые в основном работали на маршрутах на дальние расстояния – из Москвы в область, а иногда и в другие города России. Арестованы неисправные автобусы, которые направлялись в Чебоксары, Иваново, Рыбинск, Самару, Махачкалу Пятигорск, Уфу», — уточнил Ликсутов, отметив, что некоторые из автобусов нелегально работали на международных маршрутах по направлению в Киргизию и Азербайджан.

Всего было арестовано и перемещено на спецстоянки 265 автобусов. При этом с начала года в Москве за нарушения транспортного законодательства были эвакуированы более 2500 автобусов.