Самарская область получит 430 млн рублей на поддержку сотрудников «АвтоВАЗа»

Подготовлен проект постановления, который предусматривает выделение Самарской области в этом году более 430 млн руб. на обеспечение занятости не менее 4000 работников «АвтоВАЗа». Все эти сотрудники находятся под риском увольнения. Не менее 2000 работников пройдут переподготовку, сообщил в интервью «РИА Новости» министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Ситуация сложная и требует постоянного внимания. Минпромторг и Минтруд совместно реализуют программу по созданию рабочих мест в Самарской области», — рассказал Мантуров.

В первом полугодии 2017 г. средняя численность сотрудников «АвтоВАЗа» составила 38 658 человек, год назад этот показатель составлял 43 516. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчеты концерна. Агентство сделало вывод, что за год средняя численность работников завода снизилась на 11,2%. По итогам I квартала средняя численность составляла 39 725 сотрудников, снижение за квартал составило 2,7%.