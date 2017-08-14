«Интерфакс»: за год численность работников «АвтоВАЗа» снизилась на 11%

В первом полугодии 2017 г. средняя численность сотрудников «АвтоВАЗа» составила 38 658 человек, год назад этот показатель составлял 43 516. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчеты концерна. Агентство сделало вывод, что за год средняя численность работников завода снизилась на 11,2%. По итогам I квартала средняя численность составляла 39 725 сотрудников, снижение за квартал составило 2,7%.

В отчете «АвтоВАЗа» по РСБУ за 2016 г. говорилось, что численность сотрудников за год снизилась на 9,7% до 43 307 человек.

В первом полугодии 2017 г. фонд начисленной заработной платы составил 8,692 млрд руб. (годом ранее - 7,756 млрд руб.). Выплаты социального характера в первом полугодии составили 909,6 млн руб. против 496 млн руб. годом ранее.

В феврале сообщалось, что «АвтоВАЗ» планировал сократить 740 сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности (на тот момент - 2% персонала). Для обеспечения занятости персонала компания запустила индустриальный парк, в который переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), бывшее здание дирекции по закупкам и другие площадки предприятия.