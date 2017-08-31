Уменьшенные дорожные знаки распространят по всей России

Дорожные знаки уменьшенного формата вслед за Москвой начнут использовать по всей России, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения поддержано решение из эксперимента выйти на постоянное законное использование дорожных знаков уменьшенного формата. До конца года будут приняты соответствующие изменения в стандарты», - сказал он журналистам по итогам заседания правительственной комиссии в четверг.

Кроме того, комиссия поддержала идею снижения общего количества вспомогательных дорожных знаков.

Эксперимент по использованию дорожных знаков уменьшенного размера проводился с начала года в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Владимире. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, знак уменьшенного в 1,5 раза размера на 30% дешевле, а в условиях города считывается не хуже. По результатам совместных с МАДИ исследований ЦОДД предложил изменить ГОСТы - уменьшить знаки «Остановка запрещена» и «Парковка» с 700х700 мм до 500х500 мм, а знак «Платные услуги» с 700х350 до 500х250.