Уменьшенные дорожные знаки к концу сентября появятся на 27 улицах Москвы

До конца сентября 2017 г. на 27 улицах в центре Москвы установят 2300 миниатюрных дорожных знаков, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на портал мэра и правительство столицы. Речь идет о расширении уже начавшегося эксперимента. Новые знаки в 1,5 раза меньше прежних, они не закрывают архитектуру домов, но и заметны автомобилистам, считаю чиновники. Начался эксперимент с района Хамовники.

Больше всего уменьшенных знаков установят на улицах Неглинная (297) и Мясницкая (262). Более 400 уменьшенных знаков разместят на Большой Бронной, Большой Молчановке, Рождественке и в Рахмановском переулке. «Все эти территории были благоустроены по программе «Моя улица», теперь дорожные знаки на них заменят на более эстетичные», - говорится в сообщении мэрии.