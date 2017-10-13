В Париже собираются запретить с 2030 года автомобили с двигателями внутреннего сгорания

Ограничение использования в столице Франции автомобилей с бензиновыми двигателями будет обсуждаться городским советом в ноябре, передает радиостанция France Info. Ранее мэр Парижа Анн Идальго уже объявила о введении запрета на дизельные машины с 2024 г. В июле министр экологии Франции Николя Юло сообщил о прекращении продаж в стране легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (бензиновых и дизельных) к 2040 г.

Власти города избегают употреблять слово запрет, пишет издание Le Monde, но в любом случае исключение бензиновых машин из движения в городе станет одной из мер экологического плана 2020-2050 гг. для того, чтобы Париж, как и большинство европейских городов, стал нейтральным по выбросам углекислого газа. Парижские власти стараются сгладить формулировки, чтобы не злить тех, кто осуждает антиавтомобильную политику мэра Парижа. Так новые ограничения могут усилить напряженность с властями окружающего столицу региона Иль-де-Франс, которые регулярно осуждают «карательную экологию» и «авторитарные методы» Идальго.

Давление на дизельные машины уже началось с расширения зоны ограниченного движения (ZCR), в которой запрещается использование наиболее загрязняющих атмосферу транспортных средств. С 1 июля, в дополнение к автомобилям старше 20 лет, в ZCR запрещено движение в будние дни с 8:00 до 20:00 дизельных машин, зарегистрированных до 2001 г. (экологическая маркировка Crit'Air 5). По расчетам агентства по контролю качества воздуха Airparif, это ограничение позволит сократить в пределах кольцевой Парижа, бульвара Переферик, выбросы оксидов азота на 15% и токсичных микрочастиц на 8%. Теперь экологические ограничения касаются около 3% автопарка столичного региона.

Ожидается, что с начала 2019 г. запрет на поездки по Парижу расширится на дизельные автомобили, зарегистрированные до 2006 г., (Crit'Air 4). Теперь же ограничения будут постепенно распространятся и на бензиновые автомобили. Ограничения для машин с традиционными двигателями вводятся параллельно с программами стимулирования покупки электромобилей, расширения сети общественного транспорта, например, строительства вокруг Парижа новых линий автоматического метро Grand Paris Express, и развития велосипедной инфраструктуры. Сейчас около 60% парижан не имеют собственного автомобиля, и их число увеличивается, отмечает Le Monde.