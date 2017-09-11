Китай задумался о полном запрете автомобилей с двигателем внутреннего сгорания

Китай задумался о полном запрете «в обозримом будущем» производства и продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пишет The Guardian со ссылкой на заявление министра промышленности и информатизации КНР Сина Гуобина. По его словам, министерство ведет проектные проработки и создает дорожную карту запрета автомобилей в стране. Цель инициативы – снижение уровня загрязнения в городах Китая и оживление автомобильной промышленности.

Таким образом, Китай следует примеру Франции и Великобритании, запрещающих производство бензиновых и дизельных автомобилей с 2040 г.

В 2016 г. в Китае произведено 28 млн автомобилей, в том числе 500 000 электромобилей. На новости о запрете автомобилей в Китае подскочили котировки китайских производителей электромобилей, в том числе BYD, а также крупного производителя литиевых батарей Jiangxi Ganfeng Lithium.