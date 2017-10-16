Власти Москвы откажутся от услуг частных эвакуаторов

Столичные власти в следующем году начнут закупать эвакуаторы. В будущем это позволит отказаться от услуг частных юрдиц, рассказали ТАСС в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Эвакуаторы будут принадлежать только городу, процесс отказа от услуг частных компаний будет длиться несколько лет.

В 2018 г. АМПП собирается купить 125 новых эвакуаторов. Компания планирует заключать сервисные контракты сроком на пять лет. Власти города считают, что отказ от частных услуг позволит лучше контролировать работу службы перемещения в Москве, сократить издержки, а также создаст еще 300 рабочих мест.

В июне 2017 г. из-за нарушений Москва расторгла контракт с частным подрядчиком «Мосгорлогистика». Компания оказывала услуги по перемещению автомобилей на спецстоянки. В ее парке было 150 эвакуаторов.