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Более 1 млн автомобилей Mercedes отзовут по всему миру

Более 1 млн автомобилей Mercedes отзовут по всему миру из-за проблем с подушками безопасности, передает Reuters со ссылкой на автопроизводителя Daimler AG.

Около 400 000 машин будет отозвано в Великобритании, еще 495 000 автомобилей - в США, не менее 76 000 - в Канаде и несколько сотен тысяч - в Германии. Речь идет о машинах класса A, B, C, E, а также CLA, GLA и GLC-классов, выпускаемых с 2012-го по нынешний год.

Эксперты пришли к выводу, что подушки безопасности могут раскрываться в автомобилях по ошибке. Несколько водителей уже получили незначительные травмы. Смертельных случаев не было.